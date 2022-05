Butelkomaty mają sens, ale akcja Białegostoku to strzał w stopę

Zbyt wielu drzew dzięki recyklingowi Białystok jednak nie zobaczy. Jak pisze białostocka "Wyborcza", gmina po dwóch latach wycofuje się z pomysłu. W sumie od stycznia 2020 do kwietnia 2022 do butelkomatów wrzucono 18 693 sztuk butelek PET. Na pierwszy rzut oka to nawet całkiem sporo, ale wystarczy rozbić to na liczbę dni i okaże się, że w 2020 dziennie trafiało 11 butelek, a w 2021 już tylko 8.