Coca-Cola stworzy zakrętki, których nie wyrzucicie. Nowe butelki brzydko pachną ekościemą

Pomysł jest teoretycznie naprawdę sensowny. Faktycznie zakrętki to coś, co przy wyrzucaniu może się zagubić lub wręcz wylądować na chodniku czy w trawie. W Wielkiej Brytanii nie będzie to więcej możliwe, bo korki w 1,5 litrowych butelkach Fanty, Diet Coke i Coca-Cola Zero Sugar będą przyczepione na stałe.