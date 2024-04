To będą nowe automaty paczkowe. Masowo zaleją ulice

Butelkomaty przyjęły przez okres swojego działania niebagatelną liczbę 230 tys. butelek. To 230 tysięcy butelek mniej w naszej przestrzeni. Koszt funkcjonowania butelkomatów to dokładnie 540 150 zł. Dzieląc tę kwotę przez ilość zebranych butelek to ok. 2,34 zł. Można powiedzieć, że to dużo, ale pamiętajmy, że jeszcze efekt świadomości ekologicznej jest istotny. Proszę pamiętać też, że każdy "kij ma dwa końce", a tych setek tysięcy butelek nie trzeba było zbierać od mieszkańców indywidualnie bądź organizować np. akcji sprzątania lasu, a część niestety mogłaby tam skończyć.