Wkładasz butelkę, mówisz oddaj kasę, a pieniądze lądują na koncie. Polacy szykują świetny butelkomat

Butelkomat będzie mógł zwracać pieniądze na konto, ale jeśli dany sklep zechce, to możliwy ma być wydruk rachunku upoważniającego do zniżki w sklepie. Przypomnijmy, że póki co tak właśnie działają stawiane w Polsce butelkomaty. Recyklomat Lidla za jedno wrzucone opakowanie płaci 5 gr, tyle samo wynosi voucher w Biedronce. W Żabce zaś klienci dostają bon o wartości 50 gr na zakup dowolnego napoju w butelce PET lub puszce.