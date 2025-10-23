REKLAMA
Są pierwsze opakowania z kaucją. No wreszcie coś drgnęło

Z opóźnieniem, ale coś się rusza – opakowania trafiają do sklepów.

Adam Bednarek
kaufland
Lidl już zdążył się pochwalić sprzedażą produktu objętego systemem kaucyjnym – kaucję sklep zwrócił 5 października. Takich przypadków jest jednak mało. Zdecydowana większość polskich klientów z systemem kaucyjnym nie miała jeszcze do czynienia, co potwierdzają sondaże.

Rząd uspokajał – to okres przejściowy, więc logiczne, że zmiany zachodzą powoli. Sklepy mają czas na pozbycie się starych opakowań, sprzedaż których pozwoli zrobić miejsce nowym produktom, już z logo systemu kaucyjnego. Od 1 stycznia 2026 r. zobaczymy efekty, jak obiecywała ministra klimatu i środowiska.

Wygląda jednak na to, że przynajmniej w niektórych sklepach system kaucyjny zacznie obowiązywać jeszcze przed tym terminem

Kaufland poinformował, że zaczął wystawiać pierwsze opakowania z kaucją. Produkty sprzedawane są w opakowaniach PET o pojemnościach: 0,4l, 1,5l, 1,7l, 1,75l oraz 2l. Jak zdradza sieć, wprowadzone do oferty artykuły oznaczone oznakowaniem systemu kaucyjnego obejmują głównie "napoje gazowane i niegazowane, oranżady, w różnych smakach, w tym o smaku coli, z dominującym udziałem soków owocowych".

- Wprowadzany w Polsce system kaucyjny jest kluczowy. Obecny poziom selektywnej zbiórki opakowań po napojach wynosi nie więcej niż 40 proc., a Unia Europejska wymaga osiągnięcia poziomu 77 proc. do 2025 roku i 90 proc. do 2029 roku. Nadanie butelkom i puszkom wartości finansowej za pomocą kaucji jest sprawdzonym mechanizmem, który efektywnie motywuje konsumentów do ich zwrotu. To skuteczny sposób na realizację tych ambitnych celów recyklingowych - przyznaje Katarzyna Łosińska-Burdzy, dyrektor Pionu Corporate Affairs w Kaufland Polska.

Nie znamy dokładnych statystyk i nie wiemy, ile produktów już się znalazło, a ile znajdzie się na półkach w najbliższych dniach. Będą to pojedyncze butelki czy do coraz większej liczby napojów doliczana będzie kaucja? Kaufland ma dobry powód, by wyjść przed szereg i pokazać, że u nich nowe przepisy działają skutecznie. To w końcu w Kauflandzie pojawiła się kontrowersyjna butelka, której pojemność była nieprzypadkowa. Chodziło o to, aby nie zmieścić się w widełkach.

Kaufland może źle zaczął wdrażanie systemu kaucyjnego, ale teraz chce udowodnić, że wszystko jest jak należy. I to już w okresie przejściowym.

Biedronka stawia automaty

Choć kilka miesięcy temu Biedronka nie kwapiła się do instalacji maszyn, szybko zmieniono zdanie. Teraz urządzenia stawiane są w zawrotnym tempie i z dnia na dzień butelkomaty będą pojawiać się w sklepach sieci w całej Polsce.  

Zdjęcie główne: Sorbis / Shutterstock

23.10.2025 09:04
