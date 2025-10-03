#B69AFF
REKLAMA
  1. SPIDER'S WEB
  2. Nauka
  3. Ekologia

Dziękuję hejterom systemu kaucyjnego. Utwierdzili mnie, że ma on sens

"Co za absurd, nie będę kupować butelek, wybieram kranówkę" – pisze jedna z osób oburzonych na system kaucyjny. Udowadnia przy okazji jego słuszność.

Adam Bednarek
system kaucyjny
REKLAMA

Tak naprawdę system kaucyjny jeszcze się nawet nie zaczął, bo w sklepach ciągle nie ma opakowań objętych kaucją, ale niektórzy już starają się przepisy ominąć, a jeszcze więcej ma już ich dosyć. Trudno dyskutować z argumentami o tym, że zła Unia/państwo znowu nas okrada, a kaucja to nic innego, jak jeszcze jeden podatek (dosyć dziwny, skoro zwrot następuje po oddaniu opakowania, a nie raz w roku, i na dodatek odzyskuje się całą sumę). Kaucja jest więc tylko pretekstem, a spór dotyczy kwestii zupełnie innych, światopoglądowych.

REKLAMA

Są jednak takie głosy krytyki, które w teorii uderzają w system kaucyjny, ale przedstawiane argumenty paradoksalnie pokazują jego sens

W jednym z facebookowych komentarzy czytam, że klient nie będzie chodził z dwiema zgrzewkami pustych butelek do sklepu, by zwrócić kaucję.  

Tylko dlaczego nie? Skoro problemem nie jest wniesienie pełnych opakowań ze sklepu do domu, to czemu w drugą stronę, kiedy butelki już są lżejsze, bo puste, nagle urasta to do rangi problemu?

System kaucyjny nieprzypadkowo dotyka m.in. plastiku, który jest sporym obciążeniem dla środowiska. Rząd tłumaczył, że odpady opakowaniowe z tworzyw sztucznych, wraz z puszkami i butelkami, stanowią jeden z najczęściej zanieczyszczających środowisko rodzajów odpadów. Jeśli więc ktoś generuje naprawdę dużo takich śmieci, powinien ponosić za to koszt.

Jeżeli ktoś kupi mniej plastikowych butelek albo przestawi się na wodę z kranu, to system kaucyjny spełni swoją rolę. O to właśnie też chodzi – o zmianę nawyków. Osoby narzekające na to, że przez kaucję będą musieli odkładać i zbierać butelki (choć tego nie rozumiem – pełne można trzymać trzymać, a opróżnionych już nie?), a nie mają na to miejsca, niestety muszą zrozumieć, że w tym właśnie problem: generujemy za dużo takich odpadów. W tym rzecz. Warto zadać sobie pytanie o skalę zjawiska, skoro nagle nasze mieszkanie może zostać zalane plastikiem, z czym przestajemy sobie radzić. A przecież to tylko kilka litrów wody czy napoju. To może lepiej zrezygnować i poszukać alternatyw?

Musimy być odpowiedzialni za swoje wybory. Nie wszystko, co lubimy, zawsze jest dobre dla środowiska czy innych. Żyjemy w społeczeństwie, jak mawia klasyk. Chcemy plastiku? Płaćmy albo go zwracajmy, żeby surowiec mógł krążyć.

Rozumiem, że nie wszyscy wyrzucają butelki do lasów lub palą nimi w piecach

Tyle że zbiórka plastiku wcale nie jest na dobrym, wystarczającym poziomie. Według szacunków w Polsce do tej pory zbierano mniej niż 50 proc. butelek PET. A te, które trafiały do pojemników, miały swoje wady. Są po prostu zbyt brudne, bo mieszają się z innymi śmieciami.

- Materiał, który pochodzi ze zbiórki kaucyjnej, jest znacznie czystszy. Przez tego typu zbiórkę pozbywamy się zanieczyszczeń powstających w sortowniach. Do naszego zakładu trafia do recyklingu materiał zebrany w ramach systemu kaucyjnego na Słowacji. Wydajność recyklingu tego materiału jest znacząco wyższa. Przede wszystkim ze względu na brak zanieczyszczeń powstałych przy zbiórce pojemnikowej lub w sortowniach – oceniała w rozmowie z ecoekonomia.pl Beata Szynkiewicz-Razik z Pet Recykling Team.

Dzięki temu łatwiej jest stworzyć nową butelkę powstałą z regranulatu PET. Według danych firmy Tomra na rynkach bez systemu kaucyjnego na każde 100 wyprodukowanych butelek PET, zbiera się 49, a tylko 60 nowych butelek zostaje wyprodukowanych z rPET.

W systemie kaucyjnym zazwyczaj zbiera się ponad 90 proc. plastikowych opakowań. A to oznacza, że gdy produkowanych jest 100 butelek PET, 90 z nich jest zbieranych, a 208 nowych butelek można wyprodukować z materiałów pochodzących z recyklingu w kolejnych obiegach surowcowych (przy założeniu wskaźnika recyklingu na poziomie 75 proc. spośród wszystkich pojemników na napoje PET) – wyjaśniał producent.

- 9 na 10 sprzedanych opakowań po napojach wraca z powrotem do obiegu i jest poddawane recyklingowi, nie zalega więc w rzekach, parkach czy lasach. W systemie gospodarki odpadowej mamy czysty surowiec doskonałej jakości, świetnie nadający się do wykorzystania przez przedsiębiorców do ponownej produkcji opakowań. I mamy oszczędności budżetowe - nie trzeba bowiem wydawać zawrotnych kwot na sprzątanie przestrzeni publicznej. Każdy z nas, konsumentów, niewielkim wysiłkiem, staje się częścią sprawnego systemu gospodarki odpadowej, jeśli tylko zdecyduje się zwracać puste opakowania do punktów odbioru. W zamian – nie tylko odbiera kaucję, ale też oddycha z ulgą, bo może cieszyć się czystym parkiem, rzeką, lasem - komentowała Ewa Chodkiewicz, Kierowniczka Zespołu Zrównoważonego Rozwoju WWF Polska.

Z badania SW Research dla Plastics Europe Polska wynikało, że Polacy wierzą w recykling, ale "fala krytyki podważająca skuteczność recyklingu znacząco osłabiła jednak motywację do segregowania odpadów". Prawie 43 proc. respondentów spotkało się z informacjami podważającymi skuteczność recyklingu odpadów tworzyw sztucznych, a 38 proc. przyznawało, że wpłynęły na ich zapał do segregacji (14 proc. – bardzo, 24 proc. – trochę).

REKLAMA

Europa, w tym Polska, od lat intensywnie zabiegają o to, aby zwiększać poziomy selektywnej zbiórki odpadów i recyklingu. Inwestują w nowe technologie, systemy zarządzania gospodarką odpadową, wprowadzają nowe przepisy, realizują kampanie edukacyjne. Wciąż mamy dużo do zrobienia. Recykling, choć nie jest rozwiązaniem idealnym ani samowystarczalnym, jest niezwykle ważny w całej strategii odzyskiwania zasobów. Przyczynianie się do podważania jego sensowności, zwłaszcza w czasach zalewu informacji, kryzysu dezinformacyjnego, dominacji skrótowych, chwytliwych komunikatów przy jednoczesnej trudności z weryfikowaniem faktów, uważam za szkodliwe i nieodpowiedzialne. Z badania jasno wynika, że przełożenie negatywnej narracji na temat recyklingu na motywację konsumentów jest znaczące – komentowała dr inż. Anna Kozera-Szałkowska, dyrektor zarządzająca Plastics Europe Polska.

Łatwo dziś wszystko zrzucać na celową dezinformację, ale statystyki są nieco niepokojące. Świadczyć mogą też o tym, że znowu zapomniano o odpowiednim wyjaśnieniu i przekazie, który ukróciłby podejrzenia czy wątpliwości. To ważne, skoro na systemie kaucyjnym skorzystać możemy wszyscy, jeśli będzie mniej śmieci, zmienią się nawyki, a producenci zyskają surowiec pozwalający korzystać z tego, co zostało już wytworzone.

REKLAMA
Adam Bednarek
03.10.2025 12:10
Tagi: kaucja za butelkiRecyklingsegregacja odpadów
Najnowsze
12:10
Dziękuję krytykom systemu kaucyjnego. Utwierdzili mnie, że ma on sens
Aktualizacja: 2025-10-03T12:10:46+02:00
12:01
Ta funkcja nie wyszła w iPhone'ach. Samsung pokaże Apple'owi, jak trzeba żyć
Aktualizacja: 2025-10-03T12:01:13+02:00
11:14
Jest nowa wersja PlayStation 5. Tańsza, ale za to gorsza
Aktualizacja: 2025-10-03T11:14:24+02:00
11:04
Polskie F-35 otrzymają potężne berło. Tę broń posiadają tylko Amerykanie
Aktualizacja: 2025-10-03T11:04:09+02:00
10:22
OpenAI jest wyceniane wyżej niż SpaceX. Elonowi zaraz pęknie żyłka
Aktualizacja: 2025-10-03T10:22:38+02:00
9:42
Kontenery na odzież jak śmietniki. Dramatyczny apel organizacji charytatywnych
Aktualizacja: 2025-10-03T09:42:34+02:00
8:13
Najgłośniejsza przeglądarka tego roku za darmo. Już nie musisz płacić
Aktualizacja: 2025-10-03T08:13:49+02:00
7:38
Zmusili Apple'a, żeby przestał wciskać kit klientom. Koniec z eko-ściemą
Aktualizacja: 2025-10-03T07:38:38+02:00
6:31
Chcą rozszyfrować mózg Einsteina. Sięgną po jego fragment
Aktualizacja: 2025-10-03T06:31:59+02:00
6:31
Alpy tracą lód w zastraszającym tempie. Już zniknęło 1000 lodowców
Aktualizacja: 2025-10-03T06:31:39+02:00
6:31
Reaktor jądrowy pobił nieosiągalną barierę. Takiego wyniku nie było
Aktualizacja: 2025-10-03T06:31:00+02:00
6:21
Burze i zorze jak z koszmaru. Odkryto je na samotnym, ciemnym globie
Aktualizacja: 2025-10-03T06:21:00+02:00
6:11
Kosmiczne skały czają się na Ziemię. Wystarczy drobny skręt i uderzą
Aktualizacja: 2025-10-03T06:11:00+02:00
21:39
Play kończy z siecią 3G. Oto co dostajesz w zamian
Aktualizacja: 2025-10-02T21:39:36+02:00
20:50
Vision Pro okazały się klapą. Apple szykuje okulary, które mogą być jeszcze gorsze
Aktualizacja: 2025-10-02T20:50:29+02:00
20:12
Elon Musk apeluje: zrezygnujcie z Netflixa. "Dla zdrowia waszych dzieci"
Aktualizacja: 2025-10-02T20:12:08+02:00
19:33
Nowa aplikacja OpenAI szokuje. Większe szambo niż się spodziewałam
Aktualizacja: 2025-10-02T19:33:04+02:00
19:02
AirPodsy Pro 3 są nie do naprawienia. Apple, gdzie ta twoja ekologia?
Aktualizacja: 2025-10-02T19:02:20+02:00
18:50
Najlepszy VPN na iPhone’y i iPady - sprawdzone i popularne aplikacje 2025
Aktualizacja: 2025-10-02T18:50:36+02:00
18:14
Unio, zostaw roślinnego burgera w spokoju. Serio nikogo nie krzywdzi
Aktualizacja: 2025-10-02T18:14:49+02:00
17:28
Kaufland wycofuje kontrowersyjną butelkę. "To był błąd, nie strategia"
Aktualizacja: 2025-10-02T17:28:33+02:00
17:23
Plus uruchomił specjalną sieć 5G. Totalnie inna niż wszystko, co znasz
Aktualizacja: 2025-10-02T17:23:51+02:00
16:36
Samsung twierdzi, że mój sen jest idealny. Prawda jest zupełnie inna
Aktualizacja: 2025-10-02T16:36:15+02:00
15:50
PKP Intercity oberwało za nowe wagony. Teraz obiecuje solidne poprawki
Aktualizacja: 2025-10-02T15:50:11+02:00
15:04
Mapy Google z nowym widokiem. Spacer zmienisz w lot nad miastem
Aktualizacja: 2025-10-02T15:04:21+02:00
13:48
Allegro będzie sprzedawać nowe produkty. Kurier sprawdzi wiek
Aktualizacja: 2025-10-02T13:48:29+02:00
12:59
Zestrzelenie drona nad Polską. Holenderski F-35 dostał specjalny dowód zwycięstwa
Aktualizacja: 2025-10-02T12:59:56+02:00
12:13
Kolejni obchodzą system kaucyjny. Coś jest nie tak z tym krajem
Aktualizacja: 2025-10-02T12:13:27+02:00
11:18
Polska odpowiedź na rosyjskie kolumny pancerne. Nie daje szans czołgom
Aktualizacja: 2025-10-02T11:18:18+02:00
10:58
Operator pokazał, jak zmieniał się jego światłowód. Kosmiczna różnica
Aktualizacja: 2025-10-02T10:58:02+02:00
10:23
Nowa subskrypcja zmiażdżyła ChatGPT Plus. To nokaut
Aktualizacja: 2025-10-02T10:23:29+02:00
9:46
Dziurawe oprogramowanie w polskich urzędach. Minister straszy najgorszym
Aktualizacja: 2025-10-02T09:46:12+02:00
9:10
Poszedłem sprawdzić system kaucyjny. Jedno słowo: "żenada"
Aktualizacja: 2025-10-02T09:10:26+02:00
8:28
Legendarne Word i Excel mają nowe ikony. Zauważyłeś różnicę?
Aktualizacja: 2025-10-02T08:28:03+02:00
7:45
Wielka afera o nowe butelki bez kaucji. "Cwaniactwo trzeba tępić"
Aktualizacja: 2025-10-02T07:45:05+02:00
7:27
Idzie lawina nowości od Apple'a. Odgrzane kotlety, ale z jednym wyjątkiem
Aktualizacja: 2025-10-02T07:27:27+02:00
6:18
Utrzymali przy życiu ważny fragment ucha. Przełom w badaniach słuchu
Aktualizacja: 2025-10-02T06:18:00+02:00
6:14
Ludzie świecą w ciemności. Właśnie tego dowiedli
Aktualizacja: 2025-10-02T06:14:00+02:00
6:12
Nowe polskie drony kamikadze. Niszczycielska moc
Aktualizacja: 2025-10-02T06:12:00+02:00
6:06
Nagroda Nobla albo foch. Trumpowi odjechał peron
Aktualizacja: 2025-10-02T06:06:00+02:00
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA