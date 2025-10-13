REKLAMA
  SPIDER'S WEB
  Poradniki

Jak przygotować butelki do zwrotu, by nie stracić kaucji?

W sprzedaży zaczynają pojawiać się już pierwsze butelki objęte systemem kaucyjnym, więc powstaje pytanie: jak przygotować butelki do zwrotu, by nie stracić kaucji? Wbrew pozorom wcale nie jest to takie proste, a najmniejsza pomyłka może skutkować stratą pieniędzy. O czym musicie pamiętać?

Paweł Grabowski
system kaucyjny w polsce
Od 1 października wystartował w Polsce system kaucyjny. Jego zadaniem jest zwiększenie poziomu recyklingu w całym kraju. Początki obowiązywania systemu zawsze są trudne, a wrażenie chaosu potęguje kilkumiesięczny okres przejściowy, w którego trakcie w sklepach mogą występować butelki objęte kaucją oraz te, które nie są zwrotne. Pomożemy wam odnaleźć się w nowej rzeczywistości.

Jak przygotować butelki do zwrotu?

Co to jest system kaucyjny?

System kaucyjny w teorii jest prosty. Mamy określone opakowania, których zakup wiąże się z zapłatą dodatkowej kwoty, tzw. kaucji. Żeby ją odzyskać należy zwrócić puste opakowanie do sklepu. Dzięki temu butelki i puszki trafiają do systemu recyklingu, a nie lądują w koszu, czy na poboczu ulic. System kaucyjny dąży do zwiększenia poziomu recyklingu, przy jednoczesnym poszerzaniu świadomości ekologicznej konsumentów. Polska wdraża system w związku z unijną dyrektywą SUP, która zobowiązuje państwa członkowskie, by do 2029 r. 90 proc. plastikowych butelek było zbieranych w ramach recyklingu.

Od kiedy obowiązuje system kaucyjny?

System kaucyjny wystartował 1 października 2025 r. dla butelek plastikowych oraz puszek. Od 1 stycznia 2026 r. system obejmie również szklane butelki zwrotne.

Jakie butelki i opakowania można zwrócić?

Możecie zwrócić następujące typy opakowań:

  • butelki plastikowe (PET) o pojemności do 3 litrów,
  • puszki metalowe do 1 litra,
  • szklane butelki wielokrotnego użytku do 1,5 l - wchodzi w życie od 1 stycznia 2026 r.

Ile wynosi kaucja za butelki i puszki?

Wysokość kaucji jest stała, niezależnie od tego, w jakim sklepie kupiliście daną butelkę. Stawki regulowane rozporządzeniem Ministra Klimatu i Środowiska w sprawie wysokości kaucji dla poszczególnych rodzajów opakowań objętych systemem kaucyjnym. Obecnie jej wysokość wynosi:

  • butelki PET na napoje o pojemności do 3 l - 0,50 zł,
  • metalowe puszki na napoje o pojemności do 1 l - 0,50 zł,
  • szklane butelki wielokrotnego użytku o pojemności do 1,5 l - 1 zł.

Czy mogę oddać opakowania kupione przed 1 października 2025 r.?

Nie, kaucją objęto wyłącznie opakowanie sprzedane po uruchomieniu systemu kaucyjnego, które mają specjalne oznaczenie.

Po czym rozpoznać opakowanie objęte systemem kaucyjnym?

Wprowadzając system kaucyjny zdecydowano się na specjalne oznaczenie butelek objętych systemem. Na etykiecie znajduje się specjalny symbol oraz informacja o wysokości kaucji. Jak wygląda ten symbol? To prostokąt stworzony przez dwie strzałki, które symbolizują recykling. W jego środku znajduje się napis: KAUCJA oraz wysokość kaucji. Gdzie szukać tego symbolu? Obok kodu kreskowego.

Jak przygotować butelkę do zwrotu?

Przede wszystkim opróżnij ją. Nie ma żadnej potrzeby mycia butelek, ale musicie uważać na ich stan. Butelka oddawana do systemu kaucyjnego nie może być zgnieciona, a etykieta musi być nieuszkodzona, żeby automat mógł odczytać kod kreskowy.

Gdzie oddać butelki i opakowania?

Opakowanie oddaje się w dowolnym punkcie zbiórki. Obowiązek zbierania opakowań objętych systemem nałożony jest na sklepy powyżej 200 m2, a te o mniejszej powierzchni mogą do systemu przystąpić dobrowolnie. Zbieranie opakowań może odbywać się ręcznie lub w sposób zautomatyzowany.

Co zrobić z butelkami, które nie spełniają warunków zwrotu?

Należy je wyrzucić do odpowiedniego pojemnika na odpady, dokładnie tak jak działało to do tej pory.

Gdzie mogę odzyskać kaucję?

Należy się udać do punktu zbiórki. Obowiązek zbierania opakowań objętych systemem nałożony jest na sklepy powyżej 200 m2, a małe sklepy poniżej 200 m2 mogą dobrowolnie przystępować do systemu i organizować punkty zbiórki. Do systemu mogą przystępować także inni zbierający. Co ważne - nie potrzebujecie paragonu, żeby oddać butelkę.

Paweł Grabowski
13.10.2025 06:00
