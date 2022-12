Jak udostępnić internet z telefonu? Pokazujemy, jak stworzyć mobilny hotspot

Udostępniając internet z telefonu, należy pamiętać, że pobiera on internet w ramach danych komórkowych karty SIM telefonu. W przypadku połączenia z komputerem lub laptopem ilość pobranych danych może być znacznie wyższa w porównaniu do tabletu czy drugiego telefonu. Głównymi przyczynami zwiększonego zapotrzebowanie na dane są nie tylko bardziej wymagające programy komputerowe, które rzadko są dostosowane do limitowanych pakietów danych, ale także ładowanie stron w ich pełnowymiarowym wydaniu.