Używanie internetu ze Starlinków na telefonie nie było wygodne. Elon Musk to zmieni

Do tej pory, aby korzystać z internetu satelitarnego Starlink na urządzeniach mobilnych, trzeba było dysponować sporych gabarytów i uciążliwym w transporcie odbiornikiem, który trzeba podłączyć na stałe do prądu. Pełni on funkcję takiego modemu i routera w jednym: najpierw odbiera sygnał, a potem już na Ziemi rozdziela go pomiędzy różne sprzęty. Mimo to SpaceX chce docelowo dostarczać łącze posiadaczom smartfonów będących w ruchu.