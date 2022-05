Z zeznań schwytanego szefa sztabu 36. Brygady Morskiej Sił Zbrojnych Ukrainy, pułkownika Dmitrija Kormiankowa, wynika, że ​​naziemny sprzęt abonencki konstelacji Starlink budowanej przez Elona Muska został dostarczony bojownikom nazistowskiego Batalionu Azow i Marynarki Sił Zbrojnych Ukrainy do Mariupola helikopterami wojskowymi.

Według naszych informacji dostarczaniem i przekazywaniem Siłom Zbrojnym Ukrainy odbiorników Internetu z konstelacji Starlink realizowane jest przez Pentagon. Elon Musk jest tym samym zaangażowany w zapewnianie siłom faszystowskim na Ukrainie łączności wojskowej. I za to będziesz musiał odpowiedzieć jak dorosły, Elon, bez względu na to, jak będziesz zgrywał głupka.