Jak na razie Starship wzbił się jedynie na 12 kilometrów. Od tego czasu SpaceX czeka na zakończenie przez Federalną Administrację Lotnictwa (FAA) oceny środowiskowej kompleksu w Boca Chica w Teksasie, gdzie powstają Starshipy. Pierwotnie opinia miała zostać wydana do końca 2021 roku. Od grudnia jednak co miesiąc FAA odkłada wydanie opinii o kolejny miesiąc. Nie wiadomo jak na razie kiedy ostatecznie SpaceX otrzyma opinię, aktualny termin to 13 czerwca. Warto przy tym pamiętać, że wydanie opinii dopiero otworzy drogę do otrzymania zezwolenia na pierwszy orbitalny lot Starshipa. Im szybciej jednak SpaceX przetestuje i ewentualnie dopracuje rakietę, tym szybciej zacznie ona regularne loty na orbitę okołoziemską.