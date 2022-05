Wydanie decyzji środowiskowej dla SpaceX odłożone po raz kolejny. Czy Starship w ogóle poleci?

Federalna Administracja Lotnictwa (FAA) ogłosiła w piątek, 29 kwietnia, że zaplanowany na 30 kwietnia termin wydania decyzji środowiskowej dla SpaceX został po raz kolejny przełożony o miesiąc i aktualnie zaplanowany jest na 31 maja. Pytanie jednak, czy warto w ogóle brać ten termin pod uwagę, skoro od końca 2021 r. jest on co miesiąc przekładany o kolejny miesiąc. Jeszcze pod koniec roku, kiedy przekładano termin, Elon Musk informował swoich pracowników, że opóźnienie to będzie powodowało poważne problemy finansowe firmy. Wtedy jednak mowa była o opóźnieniu sięgającym końca stycznia. Od tego czasu jednak mieliśmy już i koniec stycznia, i lutego, i marca, i kwietnia. Teraz musimy czekać na koniec maja. Nie do końca jednak wiadomo, czyją winą są te zmiany.