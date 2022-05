Coraz więcej rakiet lata w kosmos. Na potęgę zanieczyszczamy górne warstwy atmosfery

Naukowcy wyliczyli, że rakieta Falcon 9 wznosząca się w mezosferze o jeden kilometr, emituje tam tyle dwutlenku węgla ile przeciętnie występuje na tej wysokości w objętości 26 kilometrów sześciennych powietrza. Owszem, z czasem i ten dwutlenek węgla zostanie rozprowadzony po całej atmosferze, ale zanim do tego dojdzie, skutecznie ogrzewa górne warstwy atmosfery. Jeżeli z czasem zamierzamy wysyłać w kosmos coraz więcej rakiet - a wszystko na to wskazuje - to w pewnym momencie emitowane przez rakiety gazy nie zdążą nawet się rozejść, kiedy będą uzupełniane już przez następne rakiety. To może stanowić już poważny problem.