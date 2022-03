Internet satelitarny przestał działać nad Europą. Tysiące zniszczonych terminali

To, co początkowo wydawało się mało istotną awarią, zaczyna urastać do rangi wielkiego problemu. 24 lutego, w dniu ataku Rosji na Ukrainę, niektórzy użytkownicy internetu satelitarnego zaczęli zgłaszać problemy z działaniem. Jedną z takich osób jest twórca popularnego twitterowego profilu Exen. 24 lutego stracił on dostęp do internetu satelitarnego.