Wicepremier Ukrainy potwierdził na Twitterze, że obiecane przez Elona Muska terminale dostępowe, zapewniające łączność z usługą Starlink, są już na terenie kraju i trafiają do potrzebujących. Dostawa tych terminali to impulsywna decyzja szefa SpaceX, do którego wicepremier zwrócił się kilka dni temu z apelem. Reakcja Muska na prośbę o pomoc Ukrainie w związku z napaścią na ten kraj przez putinowskie siły zbrojne była natychmiastowa.