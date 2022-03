Mimo to straty firm produkujących procesory nie powinny być dotkliwe. Rosjanie sami nie produkują na skalę przemysłową konsumenckich układów niezbędnych do działania komputerów i innych urządzeń elektronicznych i kontrolują ledwie 0,1 proc. rynku procesorów. Mimo to i tak mają teraz spory problem, bo podzespoły są im potrzebne w wojsku.