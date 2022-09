Zdrowie kobiet było jednym z głównych aspektów, na których skupił się Apple przy prezentacji nowych zegarków. Apple od 3 lat pozwala śledzić cykl menstruacyjny, a w Apple Watch 8 dochodzi do tego nowy czujnik temperatury ciała robiący pomiar co 5 sekund. W efekcie zegarek wychwytuje wahania temperatury, a dzięki temu pozwala kalkulować owulację i dni płodne. Nie jest to nowy pomysł, ale implementacja tego rozwiązania w najpopularniejszym zegarku świata brzmi wręcz przełomowo.