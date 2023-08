iPhone 15 będzie odgrzewanym kotletem. Ale szykujcie kasę na 15 Pro

To już czas: iPhone 15 i 15 Pro zaraz zostaną zaprezentowane. Cały świat wstrzymuje oddech i oczekuje na to, co Apple pokaże. Czy dostaniemy nowe aparaty? Nowy ekran? W pewnym sensie tak. Ale najlepszą zapowiedzią powinien być nowy czip, który trafi do wersji Pro. Tylko?