Ten pomysł jest szalony. iPhone 15 będzie miał garb, który będzie rósł i rósł

Mark Gurman przekazał serwisowi MacRumors, że Apple planuje przesiadkę na USB-C we wszystkich swoich akcesoriach, włącznie z AirPods i akcesoriami do Maca, do końca przyszłego roku. To ma być szybka zmiana, podobna do przejścia na złącze Lightning w 2012 r. Pamiętacie, jakie to wywołało kontrowersje?