Apple napchał tyle do najlepszego iPhone'a 15, że cena przebija sufit. Drożyzna straszna

Przyjrzyjmy się możliwym scenariuszom. Jeśli ceny na głównym rynku Apple, czyli w Stanach Zjednoczonych, rosną, to możemy oczekiwać wzrostu cen także w innych krajach. Warto jednak zaznaczyć, że sytuacja w Polsce jest obecnie znacznie lepsza niż rok temu, dzięki lepszej pozycji złotówki w stosunku do dolara i euro.



Z tego co wiemy, zakup iPhone'a 15 Pro Max w Stanach Zjednoczonych będzie droższą zabawą, niż w ubiegłym roku. W Polsce, w najlepszym scenariuszu, obecne ceny mogą pozostać na tym samym poziomie sprzed roku. Wysoko, ale nie będzie gorzej. Za to w najgorszym przypadku cena podstawowego iPhone'a 15 Pro Max może wynieść aż 8499 zł.