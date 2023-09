Microsoft usuwa z Windowsa kultową aplikację. Była z nami 28 lat

WordPad to prosty edytor tekstu, który stoi pomiędzy pełnym ficzerów Wordem, który jest częścią płatnej subskrypcji Office, a Notatnikiem, który… jest. Otóż, jeżeli pamiętacie poradniki z YouTube'a sprzed 13 lat, gdzie twórca poradnika komunikował się z nami za jego pomocą - wiecie, że to podstawy podstaw. I to do korzystania z nich Microsoft będzie nas przymuszać w nadchodzącej wersji Windowsa. Serio.