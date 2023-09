Nowy Windows 11 już za kilka tygodni. Oto 10 najciekawszych nowości

Pojawi się też zupełnie nowe narzędzie do tworzenia kopii zapasowych komputera bezpośrednio w chmurze. Zapamięta ustawienia systemowe, pliki użytkownika i listę jego aplikacji (wyłącznie z Microsoft Store), dzięki czemu po zalogowaniu się na inny komputer użytkownik będzie miał mniej pracy z dostosowywaniem go do swoich przyzwyczajeń.