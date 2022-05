Niemal każdy nowoczesny system operacyjny pozwala użytkownikowi na łatwe wykonanie swojej kopii zapasowej do chmury czy innego zasobu. Dzięki temu użytkownik może przywrócić urządzenie do ustawień fabrycznych lub przesiąść się na nowe i nie będzie się to wiązało z aż taką fatygą - kopia zapasowa zostanie przywrócona, wraz z ustawieniami, konfiguracją i personalizacją wprowadzoną przez użytkownika.