Wraz z Windowsem 11 22H2 pojawią się też preinstalowane aplikacje Clipchamp i Family. Same w sobie nie są niczym nowym: są też dostępne na inne wersje Windowsa, a także na inne systemy. Aktualizacja wprowadzi je jednak nieco na siłę na komputery użytkowników (bez obaw, można je usunąć). Clipchamp to aplikacja do edycji i montowania wideo. Family to aplikacja do zarządzania rodziną w ramach usługi Microsoft Rodzina.