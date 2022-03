Korzystasz z czystej energii, szybciej zaktualizujesz Windowsa. Microsoft wprowadza nowy mechanizm

Nie jest jasne, kiedy te nowości trafią do zwykłych użytkowników. Kanał testowy dla deweloperów służy do testowania nowości, które mogą choć nie muszą pojawić się w jednej z przyszłych aktualizacji systemu Windows. Biorąc jednak pod uwagę charakter zmian, w tym działania biznesowe podjęte z dostawcami energii i pośrednikami, wydaje się wątpliwe, by Microsoft chciał od tego pomysłu odejść. Pozostałe nowości trudno też wskazywać jako takie, które by użytkownikom bądź Microsoftowi nie odpowiadały. Prawdopodobnie pojawią się w wersji produkcyjnej Windowsa w drugiej połowie bieżącego roku.