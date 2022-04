Oznacza to w praktyce, że wystarczy przekonać inną osobę do pobrania i odsłuchania piosenki. Zaszyty w pliku z piosenką lub innym dźwiękiem złośliwy kod może zapewnić atakującej osobie zdalne wykonanie kodu programistycznego, w tym innego rodzaju wirusa lub szpiega. Wykorzystując tą samą podatność również i złośliwa aplikacja może przejąć kontrolę nad urządzeniem - jednak przekonanie użytkownika do piosenki wydaje się łatwiejszym zadaniem niż do instalowania czegoś dziwnego z nieznanego źródła. Qualcomm opisuje tę podatność jako CVE-2021-30351. MediaTek jako CVE-2021-0674 oraz CVE-2021-0675.