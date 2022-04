A więc jeśli Polak skazany za jakieś przestępstwo nad Wisłą zostanie zatrzymany do rutynowej kontroli we Francji, to sprawdzający go policjanci powinni (np. po numerach rejestracyjnych jego auta) dotrzeć do informacji o jego wyroku. To nie znaczy, że zostanie zatrzymany, jeśli we Francji nic złego nie zrobił. Inna sprawa, gdyby był poszukiwany, ale nie ma auta, a w trakcie ulicznej kontroli nie ma czasu na pobieranie odcisków palców. Wtedy prawdopodobnie każdy po prostu rozjechałby się w swoją stronę.