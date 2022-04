Niestety, pomimo powszechnego dostępu do internetu, gros ludzi nie wykazuje najmniejszej chęci do włożenia minimum wysiłku w pozyskanie wiedzy i nie mówię tu tylko o politykach wszelakich ugrupowań. Ostatnie lata pokazały, że ludzie co do zasady są bardziej skłonni przyjmować do wiadomości sensacyjne doniesienia i teorie spiskowe, oraz kierować się w życiu zaleceniami "akademii chłopskiego rozumu", niż korzystać z narzędzi, do których każdy z nas ma darmowy dostęp z dowolnego miejsca na świecie.