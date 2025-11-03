REKLAMA
Energylandii rośnie rywal. Zamiast małych dzieci starsi klienci

Nowy gigantyczny park rozrywki nadal ma mieć atrakcje z myślą o rodzinach, jednak właściciele przyznają, że celują w nieco innego klienta.

Adam Bednarek
park rozrywki
Oczywiście to nie tak, że parki rozrywki niedostępne są dla dorosłych i wpuszczani są pod warunkiem, że przyjeżdżają z najmłodszymi. Nie da się jednak ukryć, że tematyka czy styl nie każdemu musi przypasować. Wygląda na to, że Momentum Leisure zdaje sobie z tego sprawę.

- To będzie zupełnie nowa koncepcja – zapowiada Wouter Dekkers, prezes Momentum Leisure.

Nowy park rozrywki o powierzchni 67 tys. m2 stanie w Gliwicach, a inwestycja pochłonie 50 mln euro. Właściciel dalej chce koncentrować się na rodzinach, ale z akcentami przesuniętymi w stronę starszej grupy wiekowej. Jeszcze dokładnie nie wiemy, co to będzie oznaczać, ale jeśli komuś zwykle zbyt dziecięce atrakcje nie pasowały, to może szykować się na 2027 r. Właśnie wtedy nowy park rozrywki ma zacząć przyjmować gości.

fot. Momentum Leisure

Rozrywkowe centrum będzie już czwartym tego typu parkiem Momentum Leisure w Polsce. Spółka podobne miejsca otworzyła wcześniej w Kownatach, Warszawie i Gdańsku.

Największy park rozrywki w Polsce to zlokalizowana w Zatorze Energylandia

Z niemałymi problemami otworzył się Hossoland, niesamowita kraina baśni i legend. Już w lipcu część atrakcji opóźniła otwarcie, a 21 sierpnia aż połowa urządzeń stanęła z powodu siły wyższej - goście zastali nieczynne rollercoastery i karuzele, bez żadnej rekompensaty ani obniżki cen biletów, co opisywaliśmy na łamach Spider's Web.

1 września doszło do "tymczasowego zamknięcia", ale bramy szybko zostały otwarte ponownie - 20 września po "zakończeniu przerwy technicznej". Ostatecznie nie na długo, bo sezon zakończono 26 października.

Pierwszy sezon Hossolandu za nami – co to były za emocje! Od pierwszego dnia do ostatniego przejazdu – razem stworzyliśmy coś wyjątkowego – napisano na Facebooku.

Park zapowiedział, że powróci w przyszłym roku. A w 2027 r., jeśli inwestycja w Gliwicach nie napotka żadnych przeszkód, spragnieni mocnych wrażeń będą mieli jeszcze większy wybór.

Adam Bednarek
03.11.2025 19:48
rozrywka śląsk turystyka
