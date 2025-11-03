Tłumacz Google ma świetne ulepszenie. Dziwne, że dopiero teraz

Ładowanie...

Wraz z pojawieniem się i spopularyzowaniem chatbotów sztucznej inteligencji klasyczne usługi tłumaczenia bez obsługi AI straciły na użyteczności. Dokładność tłumaczenia pozostała w tyle, a to przecież najważniejsza kwestia w tego typu usługach. Na szczęście Google ma rozwiązanie.

Tłumacz Google z funkcjami sztucznej inteligencji. Wreszcie

Google wdraża swoją sztuczną inteligencję Gemini wszędzie, gdzie tylko może. Większość usług giganta technologicznego już wspiera AI, ale wciąż istnieją takie, w których brakuje zaawansowanych funkcji AI. Dotychczas tak było z Tłumaczem Google.

Rozwiązanie stworzone w celu tłumaczenia tekstu dostępne nie tylko w wyszukiwarce i aplikacji, ale też np. w Obiektywie Google czy funkcji "Zakreśl, aby wyszukać" zaczęło odstawać np. od chatbota Gemini w kwestii tłumaczenia. Autorzy z serwisu 9to5Google zauważyli, że w najnowszej wersji aplikacji dla systemu iOS aplikacja oferuje opcję wyboru modeli tłumaczenia.

Do dyspozycji są dwa, które służą do różnych czynności:

szybki - stworzony do wykonywania krótkich tłumaczeń, gdzie dokładność nie jest aż tak bardzo istotna;

zaawansowany - stworzony dla tych, którzy chcą uzyskać możliwie najlepsze tłumaczenie.

Opcja wyboru modelu ma być dostępna w górnej części ekranu, tuż pod logotypem Tłumacza Google w formie przycisku w kształcie pigułki. Próbując wybrać model tłumaczenia w aplikacji, otrzymujemy informacje, że "funkcja Advanced jest obsługiwana tylko w przypadku tłumaczenia tekstu w wybranych językach".

fot. 9to5Google

Postanowiłem sprawdzić, czy funkcja jest dostępna w j. polskim. Niestety, ale nawet w najnowszym wydaniu aplikacji Tłumacza Google na iOS nie widzę opcji wyboru modelu. Czy wynika to z faktu, że j. polski nie jest jednym ze wspieranych języków, które Google ma na myśli? Jest taka szansa, natomiast musimy pamiętać, że Google traktuje nas z wysokim priorytetem w kwestii dodawania nowych funkcji.

Druga możliwość jest taka, że do obsługi wyboru modeli tłumaczenia mogą skorzystać niektórzy posiadacze abonamentu Google AI Pro, który w Polsce kosztuje 98 zł/mies. Serwis Android Police dostrzegł, że sama aktywna subskrypcja nie daje możliwości skorzystania z nowej funkcji. Być może Google testuje rozwiązanie tylko u nielicznych użytkowników.

Wciąż istnieje zatem szansa, że najlepsze funkcje zostaną udostępnione tylko dla tych, którzy płacą za abonament lepszej sztucznej inteligencji Google’a. Nie wyklucza się jednak możliwości skorzystania przez wszystkich: w aplikacji Gemini każdy może wybrać model sztucznej inteligencji.

W porę. Tłumacz Google stał się nieco przestarzały

Google musiał zdecydować się na ten krok, ponieważ działanie usługi bez AI pozostawiało wiele do życzenia. Jego największą zaletą była przede wszystkim szybkość, ale trudno mówić o dokładności tłumaczenia. Sztuczna inteligencja wyróżnia się tym, że wspiera funkcję wykrywania kontekstu, której brakuje klasycznym usługom tłumaczenia. Tłumacz Google stawał się powoli przestarzały, szczególnie w erze przeglądarek bazujących na AI (Comet od Perplexity, ChatGPT Atlas), które obsługują tłumaczenia całych stron z użyciem sztucznej inteligencji.

Wraz z tym ulepszeniem usługa stanie się znacznie lepsza i przydatniejsza. Trudno powiedzieć, kiedy trafi do Polski - firma już wcześniej wprowadziła funkcję nauki języków obcych bazującą na AI (konkurencja dla Duolingo), ale ta nadal nie jest u nas dostępna.

Obrazek główny: IB Photography / Shutterstock.com

Albert Żurek 03.11.2025 17:16

