Mapy Google pozbędą się największej wady. Czekaliśmy latami

Wielogodzinne korzystanie z Map Google negatywnie wpływa na nasze smartfony. Google wprowadzi rozwiązanie, dzięki któremu nawigacja nie będzie już tak obciążająca dla urządzeń.

Albert Żurek
Mapy Google z trybem oszczędzania energii
Wygląda na to, że producent najpopularniejszej aplikacji nawigacyjnej wprowadzi dedykowany tryb oszczędzania energii. Rozwiązanie ograniczy możliwości oprogramowania, ale pozwoli telefonom działać dłużej. Wreszcie obędzie się bez ładowarki?

Mapy Google z trybem oszczędzania energii. No wreszcie

Każdy wie, że wielogodzinne nawigowanie z Mapami Google to zmora dla akumulatora. Nie dość, że urządzenie musi stale działać w trybie danych komórkowych (sama łączność z siecią LTE/5G obciąża akumulator), to jeszcze telefon jest cały czas w użyciu z włączonym ekranem. Sam dobrze wiem, jak mój prywatny iPhone 15 Plus reaguje nawet na stosunkowo krótką, godzinną podróż samochodem z Mapami Google. 

Przy dłuższych podróżach nie obędzie się bez podłączonego powerbanka lub ładowarki sieciowej z gniazdem 12 V. Zwykły tryb oszczędzania energii w telefonie niewiele zmienia, ale może wpływać na precyzję wyświetlanej lokalizacji. 

Dlatego Mapy Google zyskają dedykowany tryb niskiego zużycia energii. Wzmianka o rozwiązaniu pojawiła się w testowej wersji aplikacji. Jeden z komunikatów ujawnia, w jaki sposób będzie działało oszczędzanie mocy.

Aby oszczędzać baterię, naciśnij przycisk zasilania podczas jazdy. Wyświetlane będą tylko kluczowe informacje, takie jak następne zakręty.

Serwis Android Authority również pokazał kilka przykładowych zrzutów ekranu prezentujących rozwiązanie na żywo. Jak widać, jego aktywowanie zmusi aplikację do przejścia w tryb monochromatyczny. Zamiast rzeczywistego ukształtowania terenu bazującego na zdjęciach satelitarnych z informacjami takimi jak nazwy dróg czy ulic zobaczymy minimalistyczny ekran ukazujący jedynie drogi (w kolorze szarym) oraz trasę zaznaczoną na biało. 

fot. Android Authority

Wszystkie kolorowe elementy zostaną wycofane - nawigacja nie pokaże też ikon wyszukiwania, głośnika, kompasu czy limitu prędkości obowiązującego na danej drodze. Ograniczy się tylko do podstawowych informacji: pozostałej odległości do celu oraz szacowanego czasu dotarcia wraz z godziną. Mapy Google domyślnie pozwalają korzystać z nawigacji w orientacji poziomej, natomiast w trybie oszczędzania aplikacja ograniczy się wyłącznie do pionu.

Mimo że z interfejsu aplikacji zniknęła ikonka głośnika, oprogramowanie wciąż zaoferuje głosowe wskazówki dotyczące zakrętów i nie tylko. Aktywacja oszczędzania energii działa nie tylko podczas nawigacji samochodowej, ale też pieszo czy rowerem. Obecnie nie jest pewne, czy będzie można ją aktywować do nawigowania w transporcie publicznym.

Twój smartfon i jego akumulator podziękuje

Tryby oszczędzania energii często bazują na ciemnych ekranach, które szczególnie w smartfonach z wyświetlaczami OLED faktycznie pozytywnie wpływają na mniejsze zużycie energii. Telefon właściwie nie musi wyświetlać czarnego koloru, a zamiast tego po prostu wygasza diody.

Dzisiaj większość producentów smartfonów implementuje w swoich urządzeniach tego typu matryce. Jeśli macie nawet starszy telefon z OLED-em - zyskacie na tej zmianie.   

Obrazek główny: Diego Thomazini / Shutterstock.com

Albert Żurek
30.10.2025 17:53
Tagi: GoogleGoogle MapsNawigacja
