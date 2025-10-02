#B69AFF
Mapy Google z nowym widokiem. Spacer zmienisz w lot nad miastem

Mapy Google testują widok z lotu ptaka - nowy przycisk sprawi, że spacer po mieście w Street View zamieni się na widok z góry i pozwoli szybciej rozeznać się w terenie.

Malwina Kuśmierek
Mapy Google dostaną widok z lotu ptaka
Google testuje kolejną nowość w Mapach, która ma ułatwić wirtualne odkrywanie miast i dzielnic. W aplikacji pojawi się przycisk "Widok z lotu ptaka" (Aerial View), dzięki któremu użytkownicy będą mogli błyskawicznie przełączać się pomiędzy trybem Street View a widokiem satelitarnym.

Mapy Google pracują nad nowym widokiem. Na swoje miasto spojrzysz z innej perspektywy

Dotychczas, aby zmienić sposób wyświetlania mapy, trzeba było wykonać kilka dodatkowych kliknięć. Jak wynika z najnowszych informacji pozyskanych przez serwis Android Authority, Google pracuje nad metodą, dzięki której do przełączenia widoku wystarczy jedno dotknięcie ekranu - nowy przycisk w dolnym rogu umożliwi płynne przejście od widoku ulicy do ujęcia satelitarnego z góry i odwrotnie. Co więcej, Mapy Google zachowają kierunek, w którym poruszał się użytkownik w Street View, co sprawi, że eksploracja będzie bardziej intuicyjna i ciągła.

Redaktorom serwisu Android Authority, którzy odkryli kod programistyczny nowego rozwiązania w wersji Google Maps 25.39.07 na Androida, udało się również aktywować ukryty przycisk. Jak wynika z testów, przełączanie działa nie tylko w tradycyjnym widoku satelitarnym 2D, ale również w wersji 3D. Google zadbał też o płynne animacje, które mają dodatkowo poprawić komfort korzystania.

"Widok z lotu ptaka" przyda się szczególnie osobom planującym wizytę w nieznanej okolicy - umożliwi szybkie sprawdzenie zarówno szczegółów ulicy i budynków, jak i ogólnego układu dzielnicy z góry. To ułatwienie dla turystów, osób planujących trasę pieszą, ale też dla każdego, kto chce lepiej rozeznać się w przestrzeni przed wyjazdem.

Na razie przycisk Aerial View nie jest jeszcze dostępny dla wszystkich użytkowników i trudno przewidzieć, kiedy Google zdecyduje się na jego globalne wdrożenie. Sam fakt, że funkcja jest już obecna w kodzie aplikacji, sugeruje jednak, że jej premiera może być bliska.

Zdjęcie główne: aileenchik / Shutterstock

Malwina Kuśmierek
02.10.2025 15:04
Tagi: AplikacjeGoogleGoogle Maps
