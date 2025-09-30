#B69AFF
REKLAMA
  1. SPIDER'S WEB
  2. Technologie
  3. Oprogramowanie

Google ma nowe logo. Zauważyłeś w ogóle?

Google, czyli właściciel najczęściej odwiedzanej stronie w internecie, ma nowe logo, a pewnie nawet nie zdajesz sobie z tego sprawy. Co dokładnie się zmieniło?

Piotr Grabiec
google-nowe-logo-zmiana-gradient
REKLAMA

Korporacje uwielbiają zmieniać od czasu do czasu swoje logo, bo to dobry sposób na to, by o sobie przypomnieć szerszej publiczności - i właśnie tak postąpił w tym roku Google. Często towarzyszy temu oficjalne ogłoszenie, podczas którego firma z pompą tłumaczy, jak to mały piktogram albo kolorowy napis oddają teraz lepiej ducha przedsiębiorstwa, bo symbolizują jego misję itd. Typowa mowa-trawa.

Czytaj inne nasze teksty o zmianie znanych logo:

REKLAMA

W przypadku największej wyszukiwarki świata jest oczywiście podobnie. W oficjalnym ogłoszeniu firma wspomina o tym, iż nowy design logo wyszukiwarki jest „odzwierciedleniem wszystkich sposobów, w jakie użytkownicy wchodzą w interakcję z produktami Google’a na platformach, w aplikacjach i na urządzeniach”. Korzystać będzie z niego teraz cała firma we wszystkich usługach.

Google - stare logo (2015)
Google - stare logo (2015)

Jak wygląda nowe logo Google?

Dekadę temu firma opracowała logo, którym od 2015 r. jest kolorowa literka „G” (font: Product Sans). Składały się na nią cztery kolory, czyli czerwony, żółty, niebieski i zielony. Każdy z nich wypełniał inną część znaku, a linie między nimi były ostro zarysowane. Dekadę temu wyglądało to nowocześnie, ale od dawna nie tyle co trąci już myszką, co zdążyło się już wszystkim opatrzyć.

Nowe logo Google’a z 2025 r. jest podobne do poprzedniego - to również literka „G” w czterech kolorach. Zmiana polega na tym, iż te mieszają się ze sobą, gdyż użyto tu gradientu (który używany jest również w logo usługi Gemini). Właśnie to ma symbolizować, iż usługi firmy to naczynia połączone. Łącznikiem między nimi jest, rzecz jasna, odmieniane od dwóch lat przez wszystkie przypadki AI.

Google - nowe logo (2025)
Google - nowe logo (2025)

A czy wiedziałeś, że to nowe logo Google ma już kilka miesięcy?

Pewnie nie, bo zmiana jest na tyle mała, że łatwo ją przeoczyć. Ze stron internetowych takich jak Wyszukiwarka Google korzystamy często na autopilocie, nie zwracając uwagi na stałe elementy strony - interesuje nas zwykle tylko ten pierwszy link w wynikach wyszukiwania (który znajduje się teraz pod nieszczęsnym boksem z często wprowadzającymi w błąd odpowiedziami wygenerowanymi przez AI).

REKLAMA

O tym, że Google po cichu wdraża nowe logo, informowaliśmy już w maju 2025 r. Teraz firma uznała, że warto o tym nowym projekcie przypomnieć na swoim blogu, wyjaśniając jego znaczenie szerszej publiczności oraz dołączając informację o tym, iż wszystkie usługi opracowywane przez korporację również zaadoptują ten znak graficzny w miejsce wykorzystywanego do tej pory.

Ma to potrwać kilka miesięcy, gdyż poza stronami internetowymi trzeba zaktualizować zylion aplikacji. Znając życie, proces będzie trwał latami, a i tak po jego zakończeniu pozostaną w sieci na wpół wymarłe usługi giganta z Mountain View, o których sami twórcy już nie pamiętają. No i tak się żyje w tej globalnej wiosce - no ale przynajmniej jest kolorowo.

REKLAMA
Piotr Grabiec
30.09.2025 14:56
Tagi: GooglelogoWyszukiwarka Google
Najnowsze
13:43
iPhone pożera baterie w imię wyglądu. I to brzydkiego
Aktualizacja: 2025-09-30T13:43:13+02:00
12:44
K2PL wreszcie pokazany. Polski czołg ma "niewidzialny mur" na drony
Aktualizacja: 2025-09-30T12:44:18+02:00
12:02
Ameryka szykuje się do wojny. 12 rodzajów broni w trybie alarmowym
Aktualizacja: 2025-09-30T12:02:02+02:00
11:15
iOS 26.0.1. naprawia wkurzające błędy. Nie zwlekaj z instalacją
Aktualizacja: 2025-09-30T11:15:17+02:00
10:44
OpenAI robi własnego "TikToka" z botami. Trudno brać to serio
Aktualizacja: 2025-09-30T10:44:42+02:00
9:49
System kaucyjny - wszystko, co musisz wiedzieć
Aktualizacja: 2025-09-30T09:49:51+02:00
9:01
Najlepsza mysz biurowa na świecie wibruje. Logitech MX Master 4 - recenzja
Aktualizacja: 2025-09-30T09:01:54+02:00
9:01
Polujesz na nowego iPhone’a? 5 powodów, by kupić go w Orange
Aktualizacja: 2025-09-30T09:01:00+02:00
8:22
Kontrola rodzicielska w ChatGPT. Wymusiły ją tragedie
Aktualizacja: 2025-09-30T08:22:18+02:00
7:55
EA Sports FC 26 powinno mieć twarz Buffona, nie Zlatana - recenzja
Aktualizacja: 2025-09-30T07:55:28+02:00
7:40
Kolejna firma jak Apple. Po co komu taki telefon?
Aktualizacja: 2025-09-30T07:40:35+02:00
6:58
Tomasz Hajto sprzedaje swój wizerunek. Kosztuje 369 zł brutto
Aktualizacja: 2025-09-30T06:58:00+02:00
6:33
Pollock malował zakazanym kolorem. Odkryli jego tajemnicę
Aktualizacja: 2025-09-30T06:33:00+02:00
6:20
Chiny tną emisje. To może uratować lub pogrzebać klimat
Aktualizacja: 2025-09-30T06:20:00+02:00
6:01
Najcieńszy Samsung lepszy od najsmuklejszego iPhone'a. Bateria nie zawodzi
Aktualizacja: 2025-09-30T06:01:00+02:00
20:55
Daj napiwek kurierowi. Nowa usługa InPost to żart kapitalizmu
Aktualizacja: 2025-09-29T20:55:56+02:00
20:50
mBanku z dużą zmianą. Jutro możesz się zdziwić
Aktualizacja: 2025-09-29T20:50:28+02:00
19:56
Tak szybko ładują się nowe iPhone’y 17. Apple wreszcie odrobił pracę domową
Aktualizacja: 2025-09-29T19:56:27+02:00
19:50
Awaria Messengera. Są problemy z wysyłaniem i odbieraniem wiadomości
Aktualizacja: 2025-09-29T19:50:55+02:00
19:30
W tej grze sterujesz głową i słuchawkami. Tego jeszcze nie było
Aktualizacja: 2025-09-29T19:30:36+02:00
18:01
Ziemię uratował kosmiczny przypadek. Była sucha i martwa
Aktualizacja: 2025-09-29T18:01:39+02:00
17:18
Hubble odkrył galaktykę hybrydę. Jej przeszłość była brutalna
Aktualizacja: 2025-09-29T17:18:25+02:00
17:11
Łatwiej odbierzesz paczkę z Poczty. Nadchodzi wielkie przejęcie
Aktualizacja: 2025-09-29T17:11:02+02:00
16:17
Chcesz internet, a i tak bierzesz telewizję. Tak to wygląda w Polsce
Aktualizacja: 2025-09-29T16:17:11+02:00
15:01
Taki będzie OnePlus 15. Zapowiada się fenomenalnie
Aktualizacja: 2025-09-29T15:01:11+02:00
14:02
Najnowszy iPhone 17: gdzie w dobrej cenie można kupić wszystkie odmiany?
Aktualizacja: 2025-09-29T14:02:41+02:00
13:25
Tani Samsung zaskakuje aktualizacją. Zawstydził droższe modele
Aktualizacja: 2025-09-29T13:25:35+02:00
12:21
Trump tupie nóżką. Grozi Europie za kary dla Big Techów
Aktualizacja: 2025-09-29T12:21:57+02:00
11:17
Polska rakieta leci w kosmos. Na pokładzie smakowite ładunki
Aktualizacja: 2025-09-29T11:17:44+02:00
10:27
Porysowane iPhone'y w sklepach. Apple: najlepsza będzie woda z solą
Aktualizacja: 2025-09-29T10:27:18+02:00
9:24
PS5 Pro w nowej wersji. Sony oszczędza, gracze płaczą
Aktualizacja: 2025-09-29T09:24:07+02:00
8:25
Apple idzie za ciosem po iPhonie 17. Lista nowości jest potężna
Aktualizacja: 2025-09-29T08:25:46+02:00
7:44
InPost zrobi własne Allegro. To już wiemy, o co chodziło w tej medialnej potyczce
Aktualizacja: 2025-09-29T07:44:40+02:00
6:15
Potężna dziura na dnie morza. To był horror, jak powstała
Aktualizacja: 2025-09-29T06:15:00+02:00
6:00
Wojsko Polskie ma nowe wyrzutnie rakiet. Siła ognia naszej armii potężnie wzrosła
Aktualizacja: 2025-09-29T06:00:00+02:00
16:45
Kim była dama z Chersonezu? Polacy rozwiązali zagadkę sprzed tysięcy lat
Aktualizacja: 2025-09-28T16:45:00+02:00
16:30
Tajemnicze balony spadły w Białymstoku. To nie szpiedzy, to przemytnicy
Aktualizacja: 2025-09-28T16:30:00+02:00
16:15
Polacy budują największy katamaran świata. To superjacht dla miliarderów
Aktualizacja: 2025-09-28T16:15:00+02:00
16:00
Baltica 2 nabiera kształtów. Gigantyczne fundamenty pod energetyczną niepodległość Polski gotowe
Aktualizacja: 2025-09-28T16:00:00+02:00
7:52
Operator napisał, że kończy mi się internet w telefonie. Wpadłem w panikę
Aktualizacja: 2025-09-28T07:52:00+02:00
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA