Google ma nowe logo. Zauważyłeś w ogóle?

Korporacje uwielbiają zmieniać od czasu do czasu swoje logo, bo to dobry sposób na to, by o sobie przypomnieć szerszej publiczności - i właśnie tak postąpił w tym roku Google. Często towarzyszy temu oficjalne ogłoszenie, podczas którego firma z pompą tłumaczy, jak to mały piktogram albo kolorowy napis oddają teraz lepiej ducha przedsiębiorstwa, bo symbolizują jego misję itd. Typowa mowa-trawa.

W przypadku największej wyszukiwarki świata jest oczywiście podobnie. W oficjalnym ogłoszeniu firma wspomina o tym, iż nowy design logo wyszukiwarki jest „odzwierciedleniem wszystkich sposobów, w jakie użytkownicy wchodzą w interakcję z produktami Google’a na platformach, w aplikacjach i na urządzeniach”. Korzystać będzie z niego teraz cała firma we wszystkich usługach.

Google - stare logo (2015)

Jak wygląda nowe logo Google?

Dekadę temu firma opracowała logo, którym od 2015 r. jest kolorowa literka „G” (font: Product Sans). Składały się na nią cztery kolory, czyli czerwony, żółty, niebieski i zielony. Każdy z nich wypełniał inną część znaku, a linie między nimi były ostro zarysowane. Dekadę temu wyglądało to nowocześnie, ale od dawna nie tyle co trąci już myszką, co zdążyło się już wszystkim opatrzyć.

Nowe logo Google’a z 2025 r. jest podobne do poprzedniego - to również literka „G” w czterech kolorach. Zmiana polega na tym, iż te mieszają się ze sobą, gdyż użyto tu gradientu (który używany jest również w logo usługi Gemini). Właśnie to ma symbolizować, iż usługi firmy to naczynia połączone. Łącznikiem między nimi jest, rzecz jasna, odmieniane od dwóch lat przez wszystkie przypadki AI.

Google - nowe logo (2025)

A czy wiedziałeś, że to nowe logo Google ma już kilka miesięcy?

Pewnie nie, bo zmiana jest na tyle mała, że łatwo ją przeoczyć. Ze stron internetowych takich jak Wyszukiwarka Google korzystamy często na autopilocie, nie zwracając uwagi na stałe elementy strony - interesuje nas zwykle tylko ten pierwszy link w wynikach wyszukiwania (który znajduje się teraz pod nieszczęsnym boksem z często wprowadzającymi w błąd odpowiedziami wygenerowanymi przez AI).

O tym, że Google po cichu wdraża nowe logo, informowaliśmy już w maju 2025 r. Teraz firma uznała, że warto o tym nowym projekcie przypomnieć na swoim blogu, wyjaśniając jego znaczenie szerszej publiczności oraz dołączając informację o tym, iż wszystkie usługi opracowywane przez korporację również zaadoptują ten znak graficzny w miejsce wykorzystywanego do tej pory.

Ma to potrwać kilka miesięcy, gdyż poza stronami internetowymi trzeba zaktualizować zylion aplikacji. Znając życie, proces będzie trwał latami, a i tak po jego zakończeniu pozostaną w sieci na wpół wymarłe usługi giganta z Mountain View, o których sami twórcy już nie pamiętają. No i tak się żyje w tej globalnej wiosce - no ale przynajmniej jest kolorowo.

Piotr Grabiec 30.09.2025 14:56

