Nokia zmienia logo. To definitywne rozstanie z przeszłością

Stąd nowe logo to krok w dobrą stronę. Pewnie kilka lat temu taka radykalna zmiana i odcięcie się od przeszłości mogłoby zostać gorzej odebrane, a dziś… cóż, poza wspomnieniem, że dawna Nokia to część naszej technologicznej przeszłości (i tożsamości) nowa szata graficzna raczej ani nikogo nie zbulwersuje, ani nie zachwyci. I to chyba dobrze mówi, czym dla przeciętnego użytkownika jest nowa, biznesowa Nokia.