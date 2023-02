Nokia nie chce, żebyś wymieniał telefon. Naprawisz go sam

Nowy telefon z linii Nokia C to urządzenie wyposażone w 6,5-calowy wyświetlacz o rozdzielczości HD+ z notchem na kamerkę do wideorozmów wykonującą zdjęcia o wielkości 8 Mpix. Aparat główny w tym urządzeniu chwyta z kolei kadry o wielkości nawet 50 Mpix, a obiektyw makro - 2 Mpix. Producent przekonuje, że Nokia C32 robi lepsze fotki niż telefony konkurencji z podobnej półki cenowej. Warto będzie to zweryfikować po premierze, bo to byłaby świetna wiadomość.