Z Google Play znikają popularne aplikacje. To już koniec nagrywania rozmów

Apple stosuje identyczne podejście, jak Google. Tyle że z uwagi na fakt, że iOS jest systemem znacznie szczelniej zamkniętym od Androida, nie ma sztuczek dla programistów, by to umożliwić. Nie istnieje żadne API łączące aplikacje z mikrofonem lub aplikacją Telefon, by apka mogła przechwycić dźwięk i go zarejestrować. Jedynym sposobem jest włączenie trybu głośnomówiącego w telefonie i nagranie rozmowy zewnętrznym dyktafonem. Należy jednak pamiętać, by szanować prywatność rozmówcy i przestrzegać prawa - a więc poinformować go o fakcie nagrywania. Jeżeli zabraknie wyraźnej zgody, nagrania nie będzie można użyć w żadnym późniejszym sądowym sporze czy postępowaniu.