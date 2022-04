Rosjanie mają przygotować się na jądrowy atak odwetowy. Wiadomość skasowano. Tak wyglądała

Społeczność internetowa zareagowała na komunikat z dość zrozumiałym zdumieniem. Niektórzy snuli apokaliptyczne wizje, że to wpadka rosyjskiej agentury i że to znak, że Rosja chce zaatakować jako pierwsza bronią jądrową - i w takim kontekście należy rozumieć odwet NATO (co jest najpewniej bzdurą). Inni podejrzewali, że to jakaś nieudolna forma propagandy. Sam resort, zorientowawszy się zapewne, że, zamiast oczerniać wroga, siejąc panikę destabilizuje sytuację we własnym kraju, oskarżył o wszystko hakerów.