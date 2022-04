Nowe Ubuntu jest oznaczone jako LTS. To oznacza, że użytkownicy mogą oczekiwać aż pięć lat opieki serwisowej bez konieczności aktualizacji do przyszłej edycji systemu. Innymi słowy, użytkownik może pozostać na Ubuntu 22.04 nawet do 2027 r. i liczyć na usuwanie luk bezpieczeństwa i innych usterek, bez konieczności aktualizacji do przyszłych wersji 22.10, 23.04 i dalszych.