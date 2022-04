Windows 10 21H2 dostępny dla wszystkich. Co nowego?

Aktualizacja 21H2 do Windowsa 10 nie jest zbyt istotna. Najważniejsze w niej wydaje się wydłużenie obsługi serwisowej, bowiem nowości funkcyjnych jest jak na lekarstwo. Są to obsługa standardu WPA3 H2E dla sieci bezprzewodowych, usprawnienia w Windows Hello dla klientów firmowych oraz zapewnienie bezpośredniego dostępu do układu graficznego dla linuxowych aplikacji.