Windows 11 trafia już do pierwszych użytkowników, docelowo mając na celu zastąpienie Windowsa 10. Ten proces potrwa jednak dłużej niż zwykle. Microsoft podjął kilka dość kontrowersyjnych decyzji związanych ze swoim nowym systemem operacyjnym. Wprowadził do niego nowe mechanizmy, które polegają na nowoczesnych sprzętowych rozwiązaniach w układach scalonych od Intela, AMD i Qualcomma. Co w efekcie oznacza, że Windows 11 dostępny będzie tylko dla względnie nowych komputerów.