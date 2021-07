Windows 10 21H2 oficjalnie zapowiedziany. To ostatnia aktualizacja rozwojowa przed Windowsem 11

Windows 10 będzie nadal rozwijany i serwisowany, mimo iż doczeka się niebawem następcy. Aktualizacja 21H2 ma pojawić się w okolicach października. A Microsoft już zdecydował co aktualizacja będzie zawierać.

Windows 11 będzie miał swoją premierę jeszcze tej jesieni – ale wyłącznie na nowych komputerach. Te sprzedawane z Windowsem 10 mają otrzymać uaktualnienie do Windowsa 11 w pierwszym kwartale przyszłego roku . Nie wszystkie to uaktualnienie otrzymają: Microsoft zdecydował się, z uwagi na względy bezpieczeństwa, ograniczyć dostępność Windowsa 11 tylko dla komputerów z nowoczesnymi podzespołami .

To oznacza, że na Windowsa 11 przejdzie tylko część użytkowników. Reszta nie będzie chciała bądź mogła skorzystać z nowej edycji systemu Microsoftu. Windows 10 ma być jednak serwisowany, wedle umowy licencyjnej, do października 2025 r. I jeszcze tej jesieni otrzyma aktualizację rozwojową.

Dla użytkowników Windowsa 10 2004 i nowszego, uaktualnienie będzie miało charakter łatki zbiorczej. Potrwa więc krótko, mniej więcej tyle samo, co instalowanie zwykłej łatki bezpieczeństwa. Nic dziwnego. Poza standardowymi poprawkami związanymi z bezpieczeństwem, stabilnością i wydajnością, Windows 10 21H2 wprowadza trzy nowości:

To ostatnie w zasadzie jest największą nowością – i to też raczej dla pewnej niszowej grupy użytkowników. Za sprawą wersji 21H2 nie będą oni zmuszeni do korzystania z wirtualizacji bądź osobnego rozruchu komputera za każdym razem, jak będą musieli skorzystać z wysokowydajnego, specjalistycznego narzędzia przetwarzającego i analizującego duże zbiory danych, które jest dostępne tylko dla Linuxa.