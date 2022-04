Użytkownicy błagali, Microsoft wysłuchał. I powiedział "nie". Nie będzie przenoszenia Paska zadań w Windowsie

Jednym z efektów ubocznych przepisania Paska zadań na nowo jest fakt, że oferuje on znacznie mniej dodatkowych funkcji od tego z Windowsa 10 i starszych systemów Microsoftu. Firma wyraźnie nie zdążyła z implementacją i przetestowaniem wszystkiego, co działało w poprzednich systemach. Jednym z braków jest brak możliwości przenoszenia Paska na bok lub na górę ekranu - w Windowsie 11 jest on na sztywno przypięty do dolnej części przestrzeni roboczej. Pewna grupa użytkowników zaczęła głośno protestować, twierdząc, że to poważny brak z ich punktu widzenia, zniechęcający do przesiadki na Windowsa 11. Microsoft w końcu się do tego odniósł. Zupełnie inaczej niż powinien.