Zapomnijcie o mobilnym Windowsie. Microsoft właśnie stworzył zespół, który będzie poprawiał i rozwijał Androida

Tak na dobrą sprawę, to Microsoft już od pewnego czasu tworzy własną, kompletną wersję systemu Android z Usługami Play. Dostarcza własną jego podwersję (dedykowaną urządzeniu Surface Duo), interfejs (Microsoft Launcher), przeglądarkę (Edge), usługę poczty i kalendarza (Outlook), chmurę (OneDrive), usługę komunikacyjną (Skype i Teams), usługi biurowe (Office), listę zadań (To Do), notes (OneNote), menedżer haseł i tożsamości (Authenticator), platformę gier (Xbox), klawiaturę (SwiftKey) i wiele więcej, a także pełną integrację z Windowsem, dzięki której można, między innymi, używać telefonu do dzwonienia, SMS-owania, zarządzania zdjęciami z telefonu czy synchronizować z nim powiadomienia.