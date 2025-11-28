PC, karta graficzna albo laptop na święta - z tym poradnikiem nie ma złych wyborów

Ładowanie...

Tegoroczne promocje świąteczne oferują szeroki wachlarz laptopów gamingowych oraz komputerów stacjonarnych wyposażonych w karty RTX 50 - od przystępnych cenowo modeli z RTX 5050, które można znaleźć już poniżej 3500 zł, po topowe konfiguracje z sztandarowym RTX 5090, które są przeznaczone dla najbardziej wymagających użytkowników. Polski rynek, znany z wrażliwości na ceny, otrzymuje w tym sezonie wyjątkowo atrakcyjne propozycje, które łączą najnowsze rozwiązania techniczne z rozsądnymi wydatkami. Niezależnie od tego, czy jesteś graczem szukającym płynności w najnowszych tytułach AAA, twórcą potrzebującym mocy do renderingu 3D i edycji wideo, czy po prostu entuzjastą nowych technologii - w tym poradniku znajdziesz szczegółowe omówienie dostępnych ofert oraz wyjaśnienie, dlaczego warto zwrócić uwagę właśnie na układy GeForce RTX serii 50.

Architektura Blackwell to rendering neuronowy. Czyli że co?

NVIDIA GeForce RTX z serii 50 wprowadza architekturę Blackwell, która stanowi najbardziej znaczący krok naprzód w grafice komputerowej od czasu wprowadzenia programowalnego cieniowania ponad ćwierć wieku temu. Nowa generacja łączy w sobie pełny ray tracing z renderingiem neuronowym. To połączenie sprawia, że karty RTX 50 oferują nie tylko wyższą wydajność, ale także zupełnie nowe możliwości wizualne i funkcjonalne.

Technologia DLSS (Deep Learning Super Sampling) od lat stanowi jeden z największych atutów kart graficznych firmy NVIDIA, umożliwiając znaczące zwiększenie liczby klatek na sekundę przy zachowaniu wysokiej jakości obrazu. DLSS 4, zadebiutowało wraz z kartami RTX serii 50, wprowadza funkcję Multi Frame Generation (MFG), która może generować do trzech dodatkowych klatek na każdą tradycyjnie renderowaną klatkę. W praktyce oznacza to możliwość osiągnięcia nawet ośmiokrotnego wzrostu wydajności w porównaniu z tradycyjnym renderowaniem brute-force, gdy DLSS 4 z Multi Frame Generation działa w połączeniu z pełnym pakietem technologii DLSS - Super Resolution i Ray Reconstruction.

Multi Frame Generation w połączeniu z DLSS Super Resolution i DLSS Ray Reconstruction mnoży liczbę klatek na sekundę na kartach GeForce RTX 50 średnio czterokrotnie w porównaniu z tradycyjnym renderowaniem. W testach przeprowadzonych przez firmę NVIDIA układ GeForce RTX 5090 osiągał ponad 220 FPS w rozdzielczości 4K z włączonym ray tracingiem i ustawieniami Ultra, podczas gdy RTX 5080 dochodził do 150 FPS. To ogromny skok wydajności, który otwiera drzwi do płynnego grania w 4K z pełnym ray tracingiem nawet w najbardziej wymagających tytułach. W rozdzielczości 1440p średni wzrost wydajności wynosi 6,1-krotnie, natomiast w 1080p gracze mogą przekroczyć 350 klatek na sekundę przy ustawieniach Ultra - co stanowi średnio 5,5-krotną poprawę.

Laptopy z kartami GeForce RTX 5050 - wydajność w przystępnej cenie

Karty GeForce RTX 5050 to najdostępniejsze cenowo rozwiązania z nowej serii, które mimo przystępnej ceny oferują wszystkie nowoczesne technologie znane z droższych modeli - ray tracing, DLSS 4 oraz architekturę Blackwell. GeForce RTX 5050 w wersji desktopowej posiada 8 GB pamięci GDDR6 (w laptopach GDDR7) i korzysta z nowej architektury Blackwell. Karta ma 2560 rdzeni CUDA, co czyni ją świetną opcją dla graczy celujących w płynne granie w rozdzielczości Full HD.

Największym plusem nowej pięćdziesiątki jest obsługa technologii DLSS 4 i ray tracingu, która potrafi znacząco poprawić płynność animacji bez spadku jakości grafiki. W praktyce oznacza to, że nawet w bardziej rozbudowanych grach można liczyć na ponad 100 klatek na sekundę przy odpowiednich ustawieniach. RTX 5050 to idealny wybór dla graczy, którzy celują w płynne granie w Full HD i nie chcą wydawać kilku tysięcy złotych na kartę graficzną.

HP Victus 15

Spośród dostępnych ofert laptopów z RTX 5050, prawdziwą perełką cenową jest HP Victus 15 z procesorem Ryzen 5 240 dostępny w x-kom za jedyne 3199 zł. To najtańsza propozycja z kartą RTX 50 w całym zestawieniu, oferująca 16 GB RAM DDR5, dysk SSD 512 GB oraz ekran 15,6" z odświeżaniem 144 Hz. Brak systemu operacyjnego pozwolił obniżyć cenę, co czyni ten model idealnym dla osób posiadających już licencję Windows lub planujących korzystać z Linuxa. Dla graczy to znakomity punkt wejścia do świata serii RTX 50, oferujący DLSS 4 i ray tracing w budżetowej formule.

Nieco drożej, bo za 3499 zł w Komputroniku, można znaleźć HP Victus 15-fb3041nw - również z Ryzenem 5 240, ale bez systemu operacyjnego. To świetna opcja dla tych, którzy preferują zakupy w sieciach stacjonarnych i cenią sobie możliwość fizycznego obejrzenia sprzętu przed zakupem. Model oferuje podobną specyfikację do wariantu z x-kom.

Dla użytkowników preferujących procesory Intela HP Victus 15-fa2041nw za 3799 zł w Media Expert oferuje Core 5 210H, 16 GB RAM i ekran IPS 144 Hz wraz z systemem Windows 11 Home. To kompleksowe rozwiązanie od ręki, bez potrzeby instalacji systemu operacyjnego, co może być istotne dla mniej zaawansowanych użytkowników. Obecność systemu operacyjnego w tej cenie to świetna wartość.

Bardziej zaawansowaną propozycją jest Lenovo LOQ 15 w Komputroniku za 3999 zł, wyposażony w procesor Intel Core i5-13450HX - mocniejszą jednostkę z poprzedniej generacji, która wciąż oferuje bardzo dobrą wydajność w grach i aplikacjach wielowątkowych. Ten model to doskonały wybór dla graczy szukających solidnej wydajności w średnim budżecie z gwarancją Windows 11 Home.

Dla entuzjastów jakości obrazu Lenovo Legion 5 15AHP10 z ekranem OLED 165 Hz za 4399 zł w Media Expert to propozycja nie do przeoczenia. Procesor Ryzen 7 260 zapewnia wysoką wydajność, a matryca OLED oferuje niesamowite kontrasty, głęboką czerń i żywe kolory - idealne dla gier z bogatą paletą barw i filmów. To laptop, który zadowoli zarówno graczy, jak i osoby ceniące sobie wysoką jakość obrazu podczas oglądania treści multimedialnych. Lenovo Legion 5 wyróżnia się wyjątkową smukłą obudową i należy do kategorii produktów Slim GeForce RTX.

Lenovo Legion 5

Topową propozycją z RTX 5050 jest Lenovo Legion 5 z 24 GB RAM i ekranem OLED dostępny w Euro za 4799 zł. Zwiększona ilość RAM-u sprawia, że ten model będzie doskonale radził sobie z wielozadaniowością, edycją zdjęć czy lżejszymi projektami wideo. Brak systemu operacyjnego może być tu zaletą dla zaawansowanych użytkowników, którzy wolą samodzielnie skonfigurować środowisko pracy. Model bez systemu operacyjnego może kwalifikować się do programu Laptop dla nauczyciela, co po zastosowaniu bonu obniża cenę o 2500 złotych, czyniąc tę konfigurację wyjątkowo atrakcyjną dla nauczycieli.

Laptopy z kartami GeForce RTX 5060 - złoty środek dla wymagających graczy

GeForce RTX 5060 to karta, która oferuje znaczący skok wydajności w porównaniu do RTX 5050, utrzymując jednocześnie przystępną cenę. RTX 5060 ma 3840 rdzeni CUDA i 8 GB pamięci GDDR7, co przekłada się na znacznie wyższą wydajność w nowoczesnych grach AAA. Dzięki większej liczbie rdzeni i lepszej optymalizacji karta potrafi zapewnić płynne działanie w rozdzielczości 1440p nawet w grach AAA. W połączeniu z DLSS 4, RTX 5060 radzi sobie również w grach z ray tracingiem, które dla RTX 5050 mogą być zbyt dużym wyzwaniem.

Gigabyte Gaming A16

Najdostępniejszą cenowo propozycją z RTX 5060 jest Gigabyte Gaming A16 za 4299 zł w Morele. Ten 16-calowy laptop wyposażony w procesor Ryzen 7 260, 16 GB RAM oraz ekran 165 Hz oferuje doskonały stosunek ceny do możliwości. Większa przekątna ekranu (16 cali) zapewnia bardziej immersyjne doświadczenia w grach, a jednocześnie laptop pozostaje w miarę mobilny. To świetna opcja dla graczy, którzy cenią sobie większy obszar roboczy i chcą korzystać z laptopa również do pracy czy nauki. Gigabyte Gaming A16 wyróżnia się wyjątkową smukłą obudową i należy do kategorii produktów Slim GeForce RTX.

Za 4499,99 zł w Media Expert można nabyć HP Victus 15-fa2039nw - model z procesorem Intel Core 5 210H, ekranem IPS 144 Hz i systemem Windows 11 Home. To kompletne rozwiązanie dla graczy ceniących sobie produkty HP oraz wsparcie producenta. Matryca IPS zapewnia dobre kąty widzenia i odwzorowanie kolorów, co jest istotne nie tylko w grach, ale także podczas pracy z grafiką czy oglądania filmów.

Kolejną godną uwagi propozycją jest Lenovo LOQ 15AHP10 za 4899 zł w Media Expert, oferujący procesor AMD Ryzen 7 250, ekran IPS 144 Hz i komplet oprogramowania. Procesory Ryzen 7 z serii 200 to najnowsze jednostki AMD z zintegrowaną grafiką Radeon, która może wspomóc RTX 5060 w niektórych zastosowaniach lub pozwolić na oszczędność energii podczas mniej wymagających zadań dzięki technologii NVIDIA Optimus.

HP Omen 16

Prawdziwą gwiazdą w tym segmencie jest jednak HP Omen 16-ap0004nw dostępny w Komputroniku za 5399 zł. Ten model wyposażony w procesor Ryzen AI 7 350 – najnowszą jednostkę AMD z możliwościami AI - oferuje ekran 16 cali w rozdzielczości 2K (2560x1600) z odświeżaniem 144 Hz oraz pojemny dysk 1 TB SSD. To laptop premium, który łączy w sobie wydajność gamingową z możliwościami AI, idealne dla twórców i graczy jednocześnie. Rozdzielczość 2K zapewnia znacznie ostrzejszy obraz niż Full HD, a RTX 5060 z DLSS 4 bez problemu poradzi sobie z renderowaniem gier w tej rozdzielczości przy wysokich ustawieniach.

Seria HP Omen to linia laptopów gamingowych premium, która wyróżnia się solidnym wykonaniem, zaawansowanym systemem chłodzenia oraz dodatkowym oprogramowaniem Omen Gaming Hub do zarządzania wydajnością i podświetleniem RGB. Procesory z serii Ryzen AI 7 oferują dedykowane jednostki NPU (Neural Processing Unit) do obliczeń sztucznej inteligencji, co jest przydatne w aplikacjach wykorzystujących AI, takich jak edycja zdjęć, upscaling wideo czy narzędzia kreatywne. Choć oczywiście dedykowane GPU klasy GeForce RTX 50 zapewnia niezestawialnie wyższą wydajność.

Laptopy z kartami GeForce RTX 5070 i 5070 Ti - wydajność dla najbardziej wymagających

GeForce RTX 5070 to karta stworzona dla graczy oczekujących płynnej rozgrywki w rozdzielczości 1440p i twórców pracujących z wymagającymi projektami. Z 6144 rdzeniami CUDA i 12 GB pamięci GDDR7, RTX 5070 oferuje wydajność porównywalną z RTX 4090 z poprzedniej generacji, gdy wykorzystuje się pełen pakiet technologii DLSS 4. RTX 5070 Ti świetnie sprawdzi się w 1440p, oferując bardzo dobry balans mocy i ceny.

W laptopach wydajność RTX 5070 jest silnie uzależniona od chłodzenia i ustawień TDP konkretnego modelu. W rezultacie maksymalna częstotliwość taktowania może się różnić od 1425 do 2347 MHz. Średnio wydajność RTX 5070 Mobile jest zazwyczaj nieznacznie powyżej starej RTX 4070 Laptop GPU, ale poniżej RTX 3080 Ti laptop.

HP Omen 17

Najbardziej przystępną propozycją z RTX 5070 jest HP Omen 17-db1221nw za 6499 zł w Komputroniku. Ten 17,3-calowy laptop z procesorem Ryzen AI 7 350, 24 GB RAM, dyskiem 1 TB i ekranem FHD 144 Hz to prawdziwa bestia do gier i pracy kreatywnej. Większa przekątna ekranu (17,3 cala) zapewnia jeszcze bardziej immersyjne doświadczenia, choć kosztem mobilności - ten laptop to raczej zamiennik desktopa niż urządzenie do częstego przenoszenia. Zwiększona ilość RAM (24 GB) sprawia, że model ten będzie doskonale radził sobie z renderingiem 3D, edycją wideo w rozdzielczości 4K oraz innymi wymagającymi zadaniami twórczymi.

Za 7199,99 zł w Media Expert dostępny jest HP Omen 16-ap0219nw - wariant 16-calowy z procesorem Ryzen 9 8940HX, 32 GB RAM, dyskiem 1 TB i ekranem IPS 240 Hz. To sztandarowy model HP Omen, który łączy wydajność z premium funkcjami. Procesor Ryzen 9 8940HX to mocna jednostka z 16 rdzeniami, która bez problemu poradzi sobie z najbardziej wymagającymi grami i aplikacjami profesjonalnymi. 32 GB RAM to konfiguracja idealna dla profesjonalnych twórców pracujących z dużymi projektami wideo, renderingiem 3D czy symulacjami. Ekran 240 Hz zapewnia bardzo płynny obraz w grach e-sportowych i online, gdzie każda klatka ma znaczenie.

Dla entuzjastów produktów marki MSI wart uwagi jest Vector 16 HX AI za 7999 zł w Morele oferuje kartę RTX 5070 Ti - jeszcze wydajniejszy wariant z 8960 rdzeniami CUDA i 16 GB pamięci GDDR7. Procesor Intel Ultra 7 255HX to najnowsza generacja procesorów mobilnych Intela z wbudowanymi możliwościami AI, a ekran 240 Hz zapewnia bardzo płynny obraz. RTX 5070 Ti to karta dla tych, którzy chcą grać w 1440p przy maksymalnych ustawieniach graficznych z włączonym ray tracingiem, bez żadnych kompromisów.

MSI Vector 16 HX AI

MSI Vector to seria laptopów gamingowych, która od lat dostarcza wysokiej jakości sprzęt dla graczy i profesjonalistów. Modele Vector charakteryzują się solidnym wykonaniem, zaawansowanymi systemami chłodzenia z wieloma wentylatorami i heat pipe'ami oraz pełnowymiarowymi klawiaturami mechanicznymi RGB. Oprogramowanie MSI Center pozwala na precyzyjne zarządzanie wydajnością, profilami wentylatora i podświetleniem.

Laptopy z kartą GeForce RTX 5090 - najwyższa półka

Na szczycie piramidy laptopów gamingowych z kartami RTX 50 znajduje się absolutne monstrum wydajności - HP Omen Max 16 z RTX 5090 Laptop GPU za 15 699 zł w Komputroniku. To jeden z najwydajniejszych laptop gamingowych na rynku, wyposażony w procesor Intel Ultra 9 275HX, aż 64 GB RAM, dysk SSD 1 TB oraz spektakularny ekran 16 cali w rozdzielczości 2.5K OLED z odświeżaniem 240 Hz.

GeForce RTX 5090 Laptop GPU to topowa karta mobilna, która wykorzystuje rdzeń GB203 z 10 496 rdzeniami CUDA oraz 82 rdzeniami RT czwartej generacji. Z 24 GB pamięci GDDR7 RTX 5090 Mobile oferuje moc obliczeniową porównywalną do kart desktopowych z wyższej średniej półki. W testach syntetycznych 3DMark Speed Way, RTX 5090 Laptop osiąga wyniki od 6041 do 6643 punktów w zależności od konfiguracji chłodzenia i TDP. W praktyce oznacza to możliwość płynnego grania w rozdzielczości 4K z włączonym ray tracingiem i maksymalnymi ustawieniami graficznymi.

HP Omen Max 16

Procesor Intel Ultra 9 275HX to sztandarowa jednostka mobilna z architekturą hybrydową, łącząca rdzenie wydajnościowe (P-cores) i energooszczędne (E-cores) dla maksymalnej mocy obliczeniowej. Z TDP dochodzącym do 156 W ten procesor może konkurować z desktopowymi jednostkami w zadaniach wielowątkowych, takich jak renderowanie wideo czy kompilacja kodu. 64 GB RAM to konfiguracja, która z łatwością poradzi sobie z najbardziej wymagającymi zastosowaniami - od edycji wideo 8K po symulacje naukowe.

Ekran 2.5K OLED 240 Hz to absolutny top jakości obrazu. Technologia OLED zapewnia nieskończony kontrast, perfekcyjną czerń, żywe kolory i szerokie kąty widzenia. Rozdzielczość 2560x1600 (format 16:10) oferuje więcej przestrzeni pionowej niż standardowe 16:9, co jest przydatne w grach i przy pracy z dokumentami czy kodem. Częstotliwość odświeżania 240 Hz w połączeniu z NVIDIA G-SYNC eliminuje zacięcia i smużenie, zapewniając bardzo płynny obraz nawet w najbardziej dynamicznych scenach.

Warto zauważyć, że różnica między laptopowym RTX 5090 a desktopowym RTX 5070 nie jest już tak duża, jak mogłoby się wydawać. Testy w tytułach takich jak Baldur's Gate 3, Cyberpunk 2077 i Black Myth: Wukong (bez DLSS) wskazują na 8-16 proc. przewagę wydajności laptopów RTX 5090 nad desktopowym RTX 5070. W rozdzielczości 4K ta przewaga może być jeszcze większa, potencjalnie dzięki wyższej konfiguracji pamięci RTX 5090 Mobile. To pokazuje, jak daleko zaszła technologia laptopów gamingowych - najlepsze mobilne układy mogą konkurować z desktopowymi kartami średniej klasy.

HP Omen Max 16 to inwestycja dla profesjonalistów i najbardziej wymagających graczy, którzy potrzebują absolutnej mocy obliczeniowej w mobilnej formie. To laptop, który może zastąpić komputer stacjonarny dla twórców pracujących z wideo, renderingiem 3D czy symulacjami, a jednocześnie pozwala na granie w najnowsze tytuły AAA w najwyższych ustawieniach graficznych z pełnym ray tracingiem i DLSS 4 Multi Frame Generation.

Komputery stacjonarne z kartami RTX 50 - moc i elastyczność

Komputery stacjonarne oferują przewagę nad laptopami w postaci lepszego chłodzenia, możliwości łatwej modernizacji podzespołów oraz zazwyczaj niższej ceny przy porównywalnej wydajności. Seria komputerów MAD DOG, dostępna głównie w Media Expert i x-kom, to gotowe zestawy z kartami GeForce RTX serii 50, które oferują doskonały stosunek ceny do możliwości.

SMX Battlestation M3A

Najtańszą propozycją desktopową jest SMX Battlestation M3A z GeForce RTX 5060 Ti 16 GB za jedyne 3700 zł w x-kom. Ten komputer wyposażony w procesor Intel i5-12400F, 32 GB RAM i dysk SSD 1 TB oferuje niewiarygodny stosunek ceny do wydajności. RTX 5060 Ti to karta, która radzi sobie doskonale w rozdzielczości 1440p, a w połączeniu z DLSS 4 można również grać w 4K w wielu tytułach. Procesor i5-12400F, mimo że pochodzi z poprzedniej generacji (12. gen Alder Lake), wciąż oferuje bardzo dobrą wydajność w grach i aplikacjach, szczególnie gdy jest sparowany z szybką kartą graficzną.

Różnica między wersjami RTX 5060 Ti z 8 GB i 16 GB pamięci VRAM jest znacząca. W The Last of Us Part II różnica sięgać może nawet ponad 40 klatek na sekundę, a w Indiana Jones and the Great Circle wersja 8 GB nie była zdolna uruchomić gry na ustawieniach Ultra. Choć obie karty oparte są na tym samym układzie GB206 i mają identyczną liczbę rdzeni CUDA to rozszerzona pamięć zapewnia ogromną różnicę w nowoczesnych grach. Dlatego wersja 16 GB jest zdecydowanie bardziej przyszłościowa i lepszym wyborem dla graczy planujących korzystać z karty przez kilka lat.

Za 4949,99 zł w Media Expert dostępny jest MAD DOG Endorfy 500 ARGB z GeForce RTX 5060. Ten komputer z procesorem i5-14400F, 32 GB RAM i dyskiem 1 TB SSD oferuje solidną wydajność dla graczy Full HD i 1440p. Endorfy to polska marka podzespołów PC (dawniej SilentiumPC), która oferuje wysoką jakość w przystępnych cenach. Obudowa z podświetleniem ARGB doda estetyki każdemu stanowisku gamingowemu.

Dla graczy i twórców poszukujących wyższej wydajności SMX Battlestation M5A z GeForce RTX 5070 za 5199 zł w x-kom to doskonała propozycja. RTX 5070 z 12 GB pamięci GDDR7 oferuje wydajność porównywalną do RTX 4090 z poprzedniej generacji przy wykorzystaniu DLSS 4. To karta idealna dla gier w 1440p i 4K, a także dla twórców pracujących z renderingiem 3D, edycją wideo czy aplikacjami wykorzystującymi AI. Procesor i5-14400F to solidna jednostka z 14. generacji Intela, która oferuje doskonałą wydajność w grach i aplikacjach wielowątkowych.

Prawdziwą gwiazdą w segmencie RTX 5070 jest MAD DOG Powered by Gigabyte AORUS 301 za 6349,99 zł w Media Expert. Ten komputer z procesorem i5-14400F, 32 GB RAM, dyskiem 1 TB i kartą RTX 5070 to znakomity wybór dla graczy 1440p i początkujących twórców. RTX 5070 oferuje świetną wydajność w grach z ray tracingiem, a 12 GB pamięci VRAM zapewnia wystarczający bufor dla wymagających tekstur i efektów.

Dla najbardziej wymagających użytkowników, którzy potrzebują absolutnej mocy, dostępne są topowe konfiguracje z AMD Ryzen 7 9800X3D - procesorem stworzonym z myślą o graczach, który dzięki 3D V-Cache oferuje wyjątkową wydajność w grach. MAD DOG DEEPCOOL z GeForce RTX 5070 Ti za 9499,99 zł łączy ten procesor z kartą RTX 5070 Ti (16 GB GDDR7), tworząc maszynę do gier w 4K i profesjonalnych zastosowań.

MAD DOG DEEPCOOL z GeForce RTX 5090 i Ryzenem 7

Jeszcze wyżej w hierarchii znajduje się MAD DOG Endorfy 700 Air z GeForce RTX 5080 i Ryzenem 7 7800X3D za 11 099,99 zł. RTX 5080 z 16 GB pamięci GDDR7 i 10 752 rdzeniami CUDA to karta dla graczy 4K, którzy nie chcą kompromisów. Ryzen 7 7800X3D to legendarny procesor gamingowy z poprzedniej generacji, który dzięki 3D V-Cache wciąż oferuje najwyższą wydajność w grach spośród wszystkich konsumenckich CPU.

Na absolutnym szczycie znajduje się MAD DOG DEEPCOOL z GeForce RTX 5090 i Ryzenem 7 9800X3D za 19 999,99 zł. Ten komputer z 64 GB RAM i dyskiem SSD 2 TB to absolutna bestia wydajności, stworzona dla profesjonalnych twórców, streamerów i graczy oczekujących najwyższej możliwej wydajności. RTX 5090 z 32 GB pamięci GDDR7 i 21 760 rdzeniami CUDA to najwydajniejsza karta konsumencka na rynku, która bez problemu radzi sobie z grami w rozdzielczości 8K i profesjonalnymi zastosowaniami, takimi jak renderowanie animacji 3D czy trening modeli AI.

Karty graficzne GeForce RTX 50 - upgrade dla kupionych już komputerów

Dla posiadaczy komputerów stacjonarnych, którzy chcą zmodernizować swój sprzęt bez konieczności zakupu całego nowego zestawu, samodzielne karty graficzne GeForce RTX serii 50 oferują doskonałą ścieżkę upgrade'u. W polskich sklepach znajdziemy szeroką gamę modeli od różnych producentów, w cenach dostosowanych do różnych budżetów.

Najtańszą kartą z nowej generacji jest MSI GeForce RTX 5050 Gaming OC 8 GB za 1049 zł w Media Expert. To doskonały wybór dla użytkowników komputerów biurowych lub starszych zestawów gamingowych, którzy chcą dodać możliwości ray tracingu i DLSS 4 bez dużych inwestycji. RTX 5050 to idealna karta do modernizacji komputerów z kartami GTX 1650 czy 1660 - zyskujemy obsługę nowych funkcji i znacznie wyższą wydajność przy podobnym zużyciu energii.

W segmencie RTX 5060 dostępnych jest kilka atrakcyjnych propozycji. MSI GeForce RTX 5060 Ventus 2X OC za 1189 zł w x-kom to bazowy model z dwoma wentylatorami, oferujący porządne chłodzenie przy niskim poziomie hałasu. MSI GeForce RTX 5060 Gaming OC za 1239 zł w Morele to wariant z nieco wyższym taktowaniem i lepszym chłodzeniem. Dla miłośników estetyki białych buildów MSI GeForce RTX 5060 Ventus 2X OC White za 1259 zł w Morele oferuje tę samą wydajność w eleganckim białym kolorze. ASUS GeForce RTX 5060 Dual OC za 1345 zł w x-kom to solidna propozycja od renomowanego producenta, znanego z wysokiej jakości komponentów.

RTX 5060 z 8 GB pamięci GDDR7 to karta idealna dla graczy Full HD i 1440p w mniej wymagających tytułach. Dzięki DLSS 4 może również grać w niektóre gry w 4K, szczególnie te z dobrą optymalizacją. To świetny upgrade dla posiadaczy starszych kart, takich jak GTX 1060, GTX 1070 czy nawet RTX 2060.

Gainward GeForce RTX 5060 Ti Python III 16 GB

W segmencie RTX 5060 Ti warto zwrócić uwagę na różnice między wersjami 8 GB i 16 GB. Zotac GeForce RTX 5060 Ti Twin Edge OC 8 GB za 1449 zł w x-kom to najtańsza propozycja z RTX 5060 Ti, ale jak już wcześniej wspomnieliśmy, wersja 8 GB może mieć problemy z nowoczesnymi grami przy wysokich ustawieniach. Znacznie lepszym wyborem jest Gainward GeForce RTX 5060 Ti Python III 16 GB za 1849 złotych w x-kom - różnica 400 zł przekłada się na zdecydowanie lepszą wydajność w wymagających grach i większą przyszłościowość.

MSI GeForce RTX 5060 Ti Gaming OC 16 GB za 2039 zł w Morele oraz MSI GeForce RTX 5060 Ti Ventus 3X OC 16 GB za 2099 zł w Media Expert to warianty premium z lepszym chłodzeniem i wyższym taktowaniem. Trzy wentylatory w modelu Ventus 3X zapewniają cichszą pracę i niższe temperatury, co może być istotne dla użytkowników stawiających na komfort akustyczny.

RTX 5070 to karta dla wymagających graczy i twórców. MSI GeForce RTX 5070 Ventus 2X OC za 2249 zł w Morele to doskonała propozycja bazowa, oferująca świetną wydajność w atrakcyjnej cenie. Zotac GeForce RTX 5070 Twin Edge za 2349 zł w x-kom oraz Gainward GeForce RTX 5070 Python III za 2419 zł w x-kom to alternatywy w zbliżonej cenie, różniące się głównie systemem chłodzenia i estetyką.

Dla entuzjastów najwyższej wydajności MSI GeForce RTX 5070 Gaming Trio OC za 2649 zł w Morele oferuje topowe chłodzenie z trzema wentylatorami, wyższe taktowanie fabryczne i jakość wykonania klasy premium. System chłodzenia Tri Frozr to gwarancja niskich temperatur i cichej pracy nawet pod dużym obciążeniem.

Na szczycie dostępnych kart znajduje się Gigabyte GeForce RTX 5070 Ti Gaming OC 16 GB za 3899 zł w x-kom. RTX 5070 Ti z 16 GB pamięci GDDR7 to karta dla graczy 4K i profesjonalnych twórców, którzy potrzebują mocy do renderingu, edycji wideo czy pracy z AI. 16 GB pamięci zapewnia wystarczający bufor dla najwyższych rozdzielczości tekstur i złożonych scen z ray tracingiem.

Zalecenia dotyczące zasilania i kompatybilności

Przy wyborze karty graficznej GeForce RTX serii 50 warto zwrócić uwagę na wymagania zasilania. RTX 5050 i RTX 5060 mają stosunkowo niskie wymagania energetyczne - TDP na poziomie 100-180 W - co oznacza, że mogą działać z zasilaczami o mocy 550-600 W. RTX 5060 Ti wymaga już zasilacza o mocy minimum 600 W, podczas gdy RTX 5070 potrzebuje 650-700 W.

Topowe modele mają znacznie wyższe wymagania. RTX 5080 z TDP 360 W wymaga zasilacza o mocy minimum 750 W, podczas gdy flagowy RTX 5090 z TDP 575 W potrzebuje zasilacza o mocy 850 W lub wyższej. Warto inwestować w zasilacze z certyfikatem 80 Plus Gold lub wyżej, które oferują wyższą sprawność i stabilniejsze napięcia.

Karty GeForce RTX serii 50 wykorzystują nowe złącze zasilania 12V-2x6 (wcześniej znane jako 12VHPWR), które zastępuje tradycyjne złącza 6- i 8-pinowe. Większość nowoczesnych zasilaczy ATX 3.0/3.1 obsługuje to złącze. Jeśli twój zasilacz nie ma złącza 12V-2x6 to karta graficzna powinna być wyposażona w adapter z tradycyjnych złączy 8-pin.

Wszystkie karty RTX serii 50 obsługują PCIe 5.0, choć są wstecznie kompatybilne z PCIe 4.0 i 3.0. W praktyce różnice w wydajności między PCIe 4.0 a 5.0 są minimalne dla większości gier, więc nie musisz się martwić, jeśli twoja płyta główna obsługuje tylko PCIe 4.0.

Ekosystem technologii NVIDIA - więcej niż tylko wydajność

Wybierając karty GeForce RTX serii 50 otrzymujesz dostęp do całego ekosystemu technologii NVIDIA, które wykraczają poza samą wydajność w grach. NVIDIA App to centrum dowodzenia dla wszystkich technologii NVIDIA, oferujące łatwy dostęp do sterowników Game Ready i Studio, narzędzi do optymalizacji gier, nagrywania oraz streamingu. Aplikacja zastępuje starsze GeForce Experience i Panel Sterowania NVIDIA, oferując nowoczesny, intuicyjny interfejs.

NVIDIA Broadcast to zestaw narzędzi AI dla streamerów i twórców, oferujący funkcje takie jak usuwanie szumów z mikrofonu, usuwanie tła z kamery, automatyczne kadrowanie oraz Virtual Key Light do oświetlenia twarzy. Studio Voice to nowa funkcja beta, która ulepsza jakość dźwięku z mikrofonu przy użyciu AI, czyniąc głos bardziej wyrazistym i profesjonalnym.

RTX Video to technologia wykorzystująca AI do upscalingu i poprawy jakości wideo odtwarzanego w przeglądarkach internetowych. Automatycznie usuwa artefakty kompresji, zwiększa ostrość i poprawia szczegóły, co jest szczególnie widoczne przy starszych filmach lub materiałach o niskiej rozdzielczości.

G-SYNC to technologia synchronizacji częstotliwości odświeżania monitora z liczbą klatek generowanych przez GPU, eliminująca tearing i stuttering. Karty RTX serii 50 obsługują również DisplayPort 2.1b - najnowszy standard, który umożliwia rozdzielczości do 8K przy 120 Hz lub 4K przy 240 Hz z pełną głębią kolorów.

GeForce NOW to usługa cloud gamingu firmy NVIDIA, która pozwala na granie w wymagające tytuły nawet na słabszych komputerach poprzez streaming z serwerów NVIDIA wyposażonych w karty RTX. Abonenci GeForce NOW Ultimate mogą grać z RTX ON i rozdzielczością do 4K przy 120 FPS, co jest idealne dla użytkowników, którzy nie mogą pozwolić sobie na drogi sprzęt gamingowy.

To który model wybrać?

Wybór odpowiedniego laptopa lub komputera z kartą NVIDIA GeForce RTX serii 50 zależy od indywidualnych potrzeb, budżetu i planowanego zastosowania. Dla graczy casualowych i osób z ograniczonym budżetem laptopy z RTX 5050 w przedziale 3200-4800 zł oferują doskonały punkt wejścia do świata nowoczesnego gamingu z ray tracingiem i DLSS 4. HP Victus 15 za 3199 zł to szczególnie atrakcyjna propozycja dla osób szukających najniższej ceny wejścia.

Gracze oczekujący płynnej rozgrywki w 1440p i okazjonalnego grania w 4K powinni rozważyć laptopy z RTX 5060 w przedziale 4300-5400 zł. HP Omen 16 za 5399 zł z ekranem 2K i procesorem Ryzen AI 7 350 to szczególnie godna polecenia opcja, łącząca wydajność z premium funkcjami i możliwościami AI.

Dla entuzjastów najwyższej wydajności mobilnej laptopy z RTX 5070 i 5070 Ti za 6500-8000 zł zapewniają moc wystarczającą do grania w 4K i profesjonalnej pracy kreatywnej. HP Omen 17 za 6499 zł oferuje doskonały stosunek ceny do możliwości, szczególnie dla twórców potrzebujących dużego ekranu i zwiększonej ilości RAM.

Topowy HP Omen Max 16 z RTX 5090 za 15 699 zł to wybór dla profesjonalistów i najbardziej wymagających graczy, którzy nie akceptują kompromisów i potrzebują absolutnej mocy w mobilnej formie.

W segmencie komputerów stacjonarnych SMX Battlestation M3A z RTX 5060 Ti 16 GB za 3700 zło to najlepsza propozycja cenowa, oferująca wydajność desktopową RTX 5060 Ti w cenie niższej niż najtańsze laptopy z RTX 5050. Dla graczy 1440p i 4K komputery z RTX 5070 w przedziale 5200-6400 zł oferują doskonałą wydajność, która dorównuje topowym kartom z poprzedniej generacji.

Profesjonalni twórcy i gracze 4K powinni rozważyć konfiguracje z RTX 5080 i 5090 za 11 000-20 000 zł, które oferują moc wystarczającą do najbardziej wymagających zastosowań, od renderingu 8K po trening modeli AI.

Przy wyborze samodzielnej karty graficznej do upgrade'u kluczowe jest dopasowanie do reszty systemu - szczególnie procesora i zasilacza. RTX 5060 i 5060 Ti (16 GB) to świetne opcje dla systemów z procesorami średniej klasy, podczas gdy RTX 5070 i wyżej wymagają mocniejszych CPU dla pełnego wykorzystania potencjału.

Niezależnie od wyboru każda karta GeForce RTX serii 50 oferuje dostęp do najnowocześniejszych technologii graficznych dostępnych obecnie na rynku - od NVIDIA DLSS 4 z Multi Frame Generation przez pełny ray tracing z renderingiem neuronowym po możliwości AI dla twórców. To inwestycja, która zapewni lata przyjemności z gier i pracy kreatywnej przy najwyższych standardach jakości wizualnej i wydajności. Tegoroczne promocje świąteczne to doskonała okazja, aby dołączyć do rewolucji RTX i doświadczyć przyszłości gier i tworzenia treści jeszcze w tym roku.

