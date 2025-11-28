Realme GT 8 Pro i test wydajności. Tak radzi sobie w grach z ray tracing

Ładowanie...

Realme GT 8 Pro to nowy sztandarowiec marki, z premierą zaplanowaną na początek grudnia. Napędza go SoC Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 z ośmiordzeniowym procesorem 2x 4,6 GHz + 6x 3.62 GHz oraz grafiką Adreno 840. Do tego dochodzi 12 lub 16 GB pamięci operacyjnej, w zależności od modelu. Maksymalna pojemność na dane to 1 TB. Wisienką na torcie jest akumulator Li-Ion 7000 mAh.

Sercem realme GT 8 Pro jest Snapdragon 8 Elite Gen 5 – topowy układ, oferujący maksimum wydajności. Na ten moment żadne rozwiązanie konkurencji nie oferuje jednoznacznie lepszych wyników, nawet wliczając w to świetny Dimensity 9500. Sam Snapdragon nie gwarantuje jednak rekordowej mocy. Wiele zależy od chłodzenia oraz oprogramowania producenta smartfonu. Sprawdziłem, jak na tym polu wypada realme. Warto dodać, że w urządzeniu znajdują się dwa dodatkowe czipy – jeden od operacji AI takich jak generator klatek w grach, drugi od optymalizacji sieci komórkowej i WiFi.

REKLAMA

Realme GT 8 Pro kontra syntetyczne testy. W 3D Marku poszło dobrze, ale przełomu nie odnotowałem. Ważniejsze okazały się temperatury pod kontrolą.

W programie 3DMark przeprowadziłem test Steel Nomad Light, w którym telefon zdobył 3057 punktów. To bardzo symboliczna wartość. Smartfony z układem Snapdragon 8 Elite Gen 5 można bowiem dzielić na modele pod kreską trzech tysięcy punktów oraz nad tą kreską. W porównaniu do konkurencji, mniej punktów niż GT 8 Pro dostał Samsung Galaxy S25 Ultra, OnePlus 15, Vivo X300 czy Oppo Find X8 Ultra.

Z wynikiem na poziomie 3057 punktów, mój testowy egzemplarz realme GT 8 Pro wyposażony w 16 GB RAM wpisuje się w 9% najlepszych wyników na świecie. Wyższe notują przede wszystkim smartfony typowo do gier, z aktywnym systemem chłodzenia, wentylatorami oraz odczuwalnie grubszą bryłą.

3D Mark Steel Nomad Light:

Realme GT 8 Pro: 3057 pkt

Samsung Galaxy S25 Ultra: 2887 pkt

Oppo Find X9 Pro: 3104 pkt

3D Mark Wild Life Extreme:

Realme GT 8 Pro: 7628 pkt

Samsung Galaxy S25 Ultra: 6895 pkt

Oppo Find X9 Pro: 7167 pkt

No właśnie – system chłodzenia. Wydłużony benchmark Steel Nomad Light Stress Test pokazał, że realme GT 8 Pro potrafi zgrzać pod maksymalnym obciążeniem. Temperatury były na tyle wysokie, że system wyłączył hotspot osobisty, aby ratować sytuację. Plastikowe plecki były gorące, tak samo boczna aluminiowa rama. Według testu stabilność pracy pod krytycznym obciążeniem wyniosła 76%, a temperatura wzrosła z 34 do maksymalnie 54 stopni Celsjusza. Podczas maksymalnego obciążenia, płynność środowiska 3D spadła z 30 klatek do 14 klatek.

Chociaż wyniki Stress Testu mogą wydawać się rozczarowujące, warto osadzić je w szerszym kontekście. Stabilność pracy rywali takich jak Oppo Find X9 Pro wynosi 69%, z kolei w przypadku Samsunga Galaxy S25 Ultra jest to 67%. Lepiej wypada natomiast Oppo Find X8 Ultra, ze stabilnością wynoszącą ponad 86%. Główny rywal testowanego modelu – OnePlus 15 – cechuje stabilność na poziomie 65%. Czyli chłodzenie jest bardziej niż poprawne. Nie stanowi wąskiego gardła, przeciwnie – plasuje smartfon GT 8 Pro w czołówce, jeśli chodzi o kulturę pracy.

Na drugą nóżkę bierzemy benchmarki AnTuTu oraz GeekBench

W teście AnTuTu v11 smartfon realme GT 8 Pro uzyskał zawrotne 4001711 punktów, co klasuje go w ścisłych 4% najwydajniejszych urządzeń na rynku. Najlepsze wyniki uzyskał w kategorii CPU, następnie GPU, następnie RAM. Podczas testu temperatura urządzenia wzrosła o 10 stopni Celsjusza, z 28 do 38.

Z wynikiem na poziomie 4001711 punktów, realme GT 8 Pro to ścisła czołówka, zostawiająca w tyle przytłaczającą większość urządzeń. Dla porównania, gamingowy REDMAGIC 10 Pro otrzymał w tym samym teście 3170840 punktów, a OnePlus 15 3688274 punktów. Samsung Galaxy S25 Ultra może się pochwalić z kolei średnio 3185577 punktami.

Atutu V11, ogólny wynik:

Realme GT 8 Pro: 4001711 pkt

REDMAGIC 10 Pro: 3170840 pkt

OnePlus 15: 3688274 pkt

Samsung Galaxy S25 Ultra: 3185577 pkt

Z kolei w GeekBench realme GT 8 Pro uzyskał 3684 punkty w testach CPU single core oraz 11002 punkty w testach CPU multi core. Test na jednym rdzeniu prezentuje raczej przeciętny wynik, można było oczekiwać więcej. Realme GT 8 Pro błyszczy natomiast w kategorii multi-core, notując świetny wynik.

GeekBench 6, test CPU:

Realme GT 8 Pro: 3684 single core/ 11002 multi core

OnePlus 15: 3592 single core/10674 multi core

Samsung Galaxy S25 Ultra: 3104 / 10086

Co te wszystkie testy syntetyczne oznaczają dla użytkownika?

Realme GT 8 Pro to bez wątpienia jeden z najmocniejszych smartfonów na rynku. Niektóre smartfony z tym samym układem notują lepsze jednostkowe wyniki, co nie zmienia faktu, że realme GT 8 Pro trafia do grupy 5 % najwydajniejszych urządzeń dostępnych na rynku, często dominując zestawienie albo trafiając do ścisłego TOP3.

Z perspektywy użytkownika wyniki uzyskane przez realme GT 8 Pro gwarantują topową wydajność w każdym scenariuszu. Od montażu pionowych wideo, przez przeglądanie Internetu, kończąc na grach wideo. Snapdragon 8 Elite Gen 5 zapewnia potężną moc, a inżynierowie realme zapewniają swoimi rozwiązaniami, że ich urządzenie nie nagrzewa się jak niektóre modele konkurencji.

Przewaga rywali – jeśli występuje - dotyczy stabilności pracy pod krytycznym obciążeniem. Realme GT 8 Pro ma niezły, ale nie rewelacyjny system chłodzenia. Nie doszło tutaj do żadnego przełomu, generowane ciepło odciska piętno na wydajności, chociaż w przypadku innych smartfonów z ze Snapdargonem 8 Elite 5 utrata stabilności jest jeszcze większa.

Realme GT 8 Pro kontra gry – wiadomo, że będzie dobrze, ale jak bardzo?

Testy wydajności w grach uwielbiam rozpoczynać od War Thunder Mobile. To jedna z niewielu gier wykorzystujących promienie ray tracing w stosunkowo szerokim zakresie. Do tego działa w maksymalnie 120 klatkach na sekundę, pozwalając porządnie zmęczyć każdy układ mobilny. W przypadku realme GT 8 Pro płynność War Thundera wahała się od 90 do 120 fps, w zależności od scenariusza. Gdy jechałem sam przez pola, docierałem do maksymalnej wartości klatek. Gdy znajdowałem się w środku bitwy, płynność była bliższa 90 - 110 fps.

Druga bardzo wymagająca graficznie produkcja to Wuthering Waves. Tutaj świetna wiadomość – gra pozwala użytkownikom realme GT 8 Pro odblokować niezwykle zasobożerny tryb grafiki Ultra, z ustawieniami graficznymi których nie powstydziłaby się stacjonarna konsolowa produkcja. W trakcie takiej rozgrywki liczba fps–ów waha się od 56 do 60, w zależności od sytuacji na ekranie. To bardzo dobry wynik.

Mimo wielu lat na karku, jedną z najbardziej zasobożernych produkcji pozostaje PUBG Mobile. Sieciowa strzelanina nakłada sztuczny limit 40 klatek na sekundę podczas rozgrywki z maksymalnymi ustawieniami, aby nie topić smartfonów. Realme GT 8 Pro bez problemu do tych 40 fps-ów dociera, zachowując rezerwy mocy na więcej.

War Thunder Mobile, max, ray tracing: 90-120 fps

Wuthering Waves, max: 56-60 fps

Call of Duty Mobile, max: 118-120 fps

PUBG Mobile, max: 40 fps (limit)

W przypadku Call of Duty Mobile, realme GT 8 Pro bez problemu utrzymuje stabilne 118 - 120 klatek na sekundę. To maksymalna wartość dla tej strzelaniny, nie licząc unikalnych współprac z poszczególnymi producentami telefonów. Co za tym idzie, realme poradzi sobie z każdą produkcją, niezależnie jak piękna czy złożona by ona nie była. Jestem przekonany, że nawet za kilka lat GT 8 Pro wciąż będzie uruchamiał najnowsze gry 3D, z maksymalnymi albo wysokimi ustawieniami graficznymi.

Co kluczowe, podczas dłuższych sesji z PUBG Mobile oraz Wuthering Waves smartfon nie nagrzewał się, jak podczas testów obciążeniowych 3D Marka. Plecki pozostawały letnie (nawet nie ciepłe), co dobrze świadczy o ogólnej kulturze pracy tego urządzenia. To nie tak, że rozgrzewa się do czerwoności, jak iPhone 16 Pro uruchamiający Assassin’s Creed Mirage. Przeciwnie – temperatury pozostają w ryzach, dzięki czemu nie notujemy spadku wydajności podczas dłuższej rozgrywki.

Realme GT 8 Pro to smartfon na lata. Wyniki są imponujące, a temperatury pod kontrolą.

Przyznam, że testy obciążeniowe 3D Marka nieco mnie zmartwiły. Chociaż temperatury oraz stabilność pozostawały na niezłym poziomie, po realme spodziewałem się więcej. Obawiałem się, że grając w rozbudowane produkcje 3D, poczuję ciepło bijące od plecków oraz aluminiowej ramy. Na szczęście nic z tych rzeczy. W trakcie rozgrywki, nawet w 120 klatkach na sekundę, smartfon pozostaje letni, co uznaję za duże osiągnięcie. Chciałbym, żeby mój iPhone mial podobnie.

REKLAMA

Z kolei sama wydajność w grach jest topowa. Nie najlepsza na rynku, ale bez wątpienia w ścisłej czołówce. Chociaż w tym roku realme silniej niż na gamingu skupiło się na fotografii, GT 8 Pro radzi sobie ze wszystkimi rozbudowanymi produkcjami na maksymalnych ustawieniach. Straty notowane są dopiero w trakcie rozgrywki ray tracing, promienie śledzone w czasie rzeczywistym faktycznie odciskają piętno. Z tym, że War Thunder Mobile w 90 - 110 klatkach to wciąż rewelacyjny wynik.

Podsumowując, realme dowiozło. GT 8 Pro bryluje w testach syntetycznych, ale to podczas realnej rozgrywki w pełni doceniłem ten smartfon. Nie tylko dzięki surowej mocy, ale też ekranowi 144 Hz, dobrej kulturze pracy oraz temperaturom trzymanym w ryzach. Wszystko dobrze się ze sobą zgrywa, a autorskie rozwiązania realme takie jak Super Rozdzielczość czy generator klatek dodatkowo rozpieszczają graczy.

REKLAMA

Szymon Radzewicz 28.11.2025 16:33

Ładowanie...