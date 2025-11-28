REKLAMA
  1. SPIDER'S WEB
  2. Nauka
  3. Kosmos

Kosmiczny motyl jak żywy. Nowe zdjęcie wbija w fotel

Teleskop Gemini South pokazał Mgławicę Motyla w niespotykanej dotąd ostrości. Tak wygląda umierająca gwiazda, która maluje skrzydła w kosmosie.

Marcin Kusz
Umierająca gwiazda odsłania skrzydła. Detale szokują
REKLAMA

Międzynarodowe Obserwatorium Gemini świętuje swoje 25-lecie w wielkim stylu. Teleskop Gemini South w Chile wykonał jedno z najostrzejszych w historii zdjęć Mgławicy Motyla – spektakularnej chmury gazu powstałej po śmierci gwiazdy podobnej do Słońca. Na jubileuszowej fotografii widać każdy detal kosmicznych skrzydeł, które gwiazda wyrzeźbiła, odrzucając przy tym swoje zewnętrzne warstwy.

REKLAMA

Kosmiczny motyl na urodziny teleskopu

NGC 6302, znana jako Mgławica Motyla, leży kilka tysięcy lat świetlnych od Ziemi w gwiazdozbiorze Skorpiona. Z daleka wygląda jak świetlista plama, ale na nowym zdjęciu z Gemini South zamienia się w zaskakująco żywe stworzenie: dwie symetryczne, rozpostarte skrzydła gazu, przecięte ciemnym, pyłowym pasem. To właśnie ten obiekt uczniowie i studenci z Chile wybrali w konkursie zorganizowanym z okazji 25-lecia pierwszych obserwacji teleskopu.

Uczestnicy głosowali, który obiekt warto uchwycić w maksymalnej jakości. Astronomowie spełnili ich życzenie – skierowali 8,1-metrowe lustro Gemini South na Mgławicę Motyla i wykonali serię bardzo szczegółowych obserwacji. Efekt przypomina kadr z realistycznego filmu science fiction, ale to jak najbardziej prawdziwy obraz kosmicznej fizyki w działaniu.

Jak powstaje motyl z umierającej gwiazdy?

Choć nazwa mgławica planetarna może brzmieć myląco, w rzeczywistości nie ma ona nic wspólnego z planetami. Jest to etap życia gwiazdy podobnej do Słońca, która dożywa swoich ostatnich dni. Najpierw puchnie do rozmiarów czerwonego olbrzyma, a potem zrzuca swoje zewnętrzne warstwy w przestrzeń. Pozostaje gorące jądro (biały karzeł) otoczone rozdmuchanym obłokiem gazu i pyłu.

W przypadku Mgławicy Motyla ten proces był wyjątkowo dramatyczny. Dawna gwiazda urosła do rozmiarów mniej więcej tysiąc razy większych niż Słońce, a następnie wyrzuciła ogromne ilości materii. Część gazu została wypchnięta wolniej w płaszczyźnie równika, tworząc gęsty, ciemny pas, widoczny dziś jako pyłowy pierścień. Jednocześnie wzdłuż osi prostopadłej do tego pasa gaz został wystrzelony znacznie szybciej – to z niego powstały dwie przeciwległe płaty przypominające skrzydła motyla.

Po fazie spokojnego zrzucania masy gwiazda przeszła do bardziej gwałtownego etapu. Biały karzeł w centrum Mgławicy Motyla jest dziś jednym z najgorętszych znanych obiektów tego typu – jego powierzchnia ma temperaturę przekraczającą 250 tys. stopni Celsjusza. Taki ekstremalny żar napędza potężny wiatr gwiazdowy, czyli strumień wysokoenergetycznych cząstek.

O czym świadczą kolory na zdjęciu Motyla?

Na nowym obrazie NGC 6302 nic tak naprawdę nie jest przypadkowe. Nawet barwy niosą tu informację fizyczną. Głębokie czerwienie pokazują obszary, w których dominuje zjonizowany wodór, czyli jeden z głównych składników materii międzygwiazdowej. Z kolei intensywne odcienie niebieskiego i turkusu odpowiadają rejonom bogatym w zjonizowany tlen. Na tle tych barw kryją się także sygnały innych pierwiastków, takich jak azot, siarka czy żelazo.

Fot. noirlab.edu

Dzięki wysokiej rozdzielczości zdjęcia astronomowie mogą badać, jak te pierwiastki są rozmieszczone w przestrzeni. To pozwoli lepiej zrozumieć, jak dokładnie gwiazda traciła masę – czy wyrzucała ją równomiernie, czy raczej w postaci dżetów i asymetrycznych strumieni. Z geometrycznego układu skrzydeł oraz ciemnego pasa pyłu można zaś odtworzyć historię rotacji i ewentualnych towarzyszy tej gwiazdy sprzed tysięcy lat.

Przeczytaj także:

REKLAMA

Choć Mgławica Motyla była obserwowana już wielokrotnie, to nowy obraz z Gemini South wnosi kilka nowych, niezwykle ważnych elementów. Po pierwsze, pokazuje bardzo drobne struktury w skrzydłach mgławicy, które wcześniej ginęły w rozmyciu. Po drugie, pozwala połączyć szczegółową geometrię z informacją o składzie chemicznym, co jest istotne dla poprawnego zrozumienia późnych etapów ewolucji gwiazd. Kosmos pełen jest takich ekstremalnych zjawisk, a my z zaciekawieniem czekamy na kolejne.

*Źródło zdjęcia wprowadzającego: noirlab.edu

REKLAMA
Marcin Kusz
28.11.2025 17:45
Tagi: Geminimgławiceteleskop kosmiczny
Najnowsze
17:38
Polska wchodzi do kosmicznej ekstraklasy. ESA zbuduje u nas swoje centrum
Aktualizacja: 2025-11-28T17:38:16+01:00
16:42
Znaleźli sposób na nadmiarowy bagaż. Nie chodzi o automaty paczkowe
Aktualizacja: 2025-11-28T16:42:15+01:00
16:38
PC, karta graficzna albo laptop na święta - z tym poradnikiem nie ma złych wyborów
Aktualizacja: 2025-11-28T16:38:06+01:00
16:33
Realme GT 8 Pro i test wydajności. Tak radzi sobie w grach z ray tracing
Aktualizacja: 2025-11-28T16:33:55+01:00
15:48
Rosjanie mają problem. Wyrzutnia na Bajkonurze wygląda jak po bitwie
Aktualizacja: 2025-11-28T15:48:14+01:00
15:42
Telewizory w rekordowych obniżkach cen - sprawdź modele warte zakupu
Aktualizacja: 2025-11-28T15:42:05+01:00
15:39
Samsung Galaxy w potężnych promocjach. Takich cen dawno nie widziałem
Aktualizacja: 2025-11-28T15:39:42+01:00
15:39
Black Friday: słuchawki w kuszących promocjach, które trudno przeoczyć
Aktualizacja: 2025-11-28T15:39:09+01:00
15:23
Polska kolej wstała z kolan. Zapanował szał
Aktualizacja: 2025-11-28T15:23:00+01:00
15:08
Black Friday - live blog. Wyszukujemy dla was tylko najlepsze oferty
Aktualizacja: 2025-11-28T15:08:36+01:00
14:14
Najlepsze promocje na gry Black Friday 2025. To się opłaca
Aktualizacja: 2025-11-28T14:14:19+01:00
13:59
Aparat realme GT 8 Pro - smartfon do fotografii ulicznej kontra iPhone
Aktualizacja: 2025-11-28T13:59:06+01:00
13:54
MediaMarkt odpala Black Friday. Najlepsze promocje wystartowały
Aktualizacja: 2025-11-28T13:54:09+01:00
13:51
Przymierzają, a potem kupują w sieci. Sklep się wkurzył i chce zapłaty
Aktualizacja: 2025-11-28T13:51:20+01:00
13:15
Amazon odpalił promocje na Kindle i inne sprzęty na Black Friday. Co bierzesz?
Aktualizacja: 2025-11-28T13:15:36+01:00
12:51
Sprzęty Apple taniej na Black Friday. Wreszcie sensowne okazje
Aktualizacja: 2025-11-28T12:51:48+01:00
12:47
Genialna promocja na szczoteczki. Piękne zęby za pół ceny
Aktualizacja: 2025-11-28T12:47:07+01:00
12:45
Biedronka ma sposób na system kaucyjny. Jest nowa opcja
Aktualizacja: 2025-11-28T12:45:26+01:00
12:39
Wiedźmin 3 za 10 zł. Tak spełnisz swój obowiązek
Aktualizacja: 2025-11-28T12:39:02+01:00
11:39
Małe AGD, duże oszczędności. Najlepsze promocje Black Friday
Aktualizacja: 2025-11-28T11:39:01+01:00
11:16
Odpalił Dooma na drukarce paragonów. Absurd, ale jaki cudowny
Aktualizacja: 2025-11-28T11:16:16+01:00
10:54
Promocje do 60 proc. Duże rabaty na projektory, odkurzacze, roboty i zegarki na Black Friday
Aktualizacja: 2025-11-28T10:54:13+01:00
10:33
3I/Atlas wypuści satelity w pobliżu Jowisza? ONZ monitoruje lot komety
Aktualizacja: 2025-11-28T10:33:51+01:00
10:08
Black Friday 2025: najlepsze promocje na smartfony. Szkoda nie brać
Aktualizacja: 2025-11-28T10:08:54+01:00
9:49
Nowy iPhone w świetnych cenach. Ruszyły grube promocje
Aktualizacja: 2025-11-28T09:49:03+01:00
9:32
Ta kamera zawsze chroni twój samochód. Nawet, kiedy nie jedziesz
Aktualizacja: 2025-11-28T09:32:03+01:00
9:06
Unia szykuje bat na oszustów w internecie. Wpadniesz w sidła, bank zwróci pieniądze
Aktualizacja: 2025-11-28T09:06:19+01:00
8:30
Black Friday na Geekbuying.pl: oto najgorętsze oferty w świetnych cenach
Aktualizacja: 2025-11-28T08:30:48+01:00
8:15
Finał Black Weeks na Allegro. Na piątek dowieźli prawdziwe perełki
Aktualizacja: 2025-11-28T08:15:00+01:00
7:39
Konkurent Thermomiksa jeszcze nie był tak tani. Pędzę do Lidla
Aktualizacja: 2025-11-28T07:39:47+01:00
7:34
Black Friday: najlepsze promocje na smartwatche. Portfel gotowy?
Aktualizacja: 2025-11-28T07:34:19+01:00
7:30
Black Friday: LEGO przecenione jak nigdy. Ja już zapełniam koszyk
Aktualizacja: 2025-11-28T07:30:04+01:00
6:45
Nintendo Switch 2 jeszcze nie był tak tani. Gracze rzucili się na okazję
Aktualizacja: 2025-11-28T06:45:00+01:00
6:16
Okazało się, że diamenty to sensory kwantowe. Przełom pod mikroskopem
Aktualizacja: 2025-11-28T06:16:32+01:00
6:16
Policja ma laboratorium w kontenerze. Śmiejesz się, to zobacz co w środku
Aktualizacja: 2025-11-28T06:16:11+01:00
6:12
Kepler-56 pożarł własną planetę. Kanibal grasuje wśród gwiazd
Aktualizacja: 2025-11-28T06:12:00+01:00
5:41
Znalazł tunel łączący czarne dziury. Broni go matematyka
Aktualizacja: 2025-11-28T05:41:49+01:00
20:56
Zrobili lokalizator dla całej rodziny. iOS? Android? Bez znaczenia
Aktualizacja: 2025-11-27T20:56:38+01:00
20:50
My tu gadu gadu, a ja tęsknię za GG. Messenger mnie wkurza
Aktualizacja: 2025-11-27T20:50:56+01:00
20:23
Czemu nie zainstalujesz Windowsa 11? Pół miliarda osób na nie
Aktualizacja: 2025-11-27T20:23:26+01:00
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA