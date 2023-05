To czeka kiedyś Ziemię. Naukowcy zaobserwowali resztki planet zniszczonych przez umierającą gwiazdę

Wracając do tematu, astronomowie przeprowadzili obserwacje Mgławicy Ślimak. Ich prace dostarczyły potencjalnego wyjaśnienia, skąd w przestrzeni kosmicznej wokół niej znajdują się obiekty wyglądające na szczątki planet.



Mgławica Ślimak to mgławica planetarna. Jest rozszerzającym się, świecącym obłokiem gazu, który został wyrzucony z gwiazdy po tym, jak cykl życia dobiegł końca. W centrum owej mgławicy znajduje się tzw. biały karzeł. To obiekt wielkości mniej więcej naszej planety emitujący promieniowanie. To pozostałość po gwieździe, w której ustały reakcje jądrowe. Białe karły nie są niczym wyjątkowym we wszechświecie, jednak ten egzemplarz zwrócił uwagę naukowców. Okazuje się, że emituje on promieniowanie podczerwone w ilości większej, niż powinien. By ustalić, co jest przyczyną nadmiarowego promieniowania, naukowcy wykluczyli po kolei wszelkie przyczyny, co do których byli pewni, że to nie one są za nie odpowiedzialne.