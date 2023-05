Są lata świetlne od Ziemi, a znamy skład ich atmosfer. Skąd wiemy tak dużo o egzoplanetach?

Ten planetarny odcisk palca jest często obserwowany jako absorpcja, czyli pochłanianie światła. Jak wiadomo, każdy atom posiada elektrony, które dążą do tego, by znaleźć się w konfiguracji o jak najniższej energii. Gdy światło, a dokładnie fotony posiadające energię uderzają w elektron, mogą wynieść go na wyższy poziom energetyczny. To właśnie jest absorpcja.