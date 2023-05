Czarne dziury są defektem czasoprzestrzeni? Nowa teoria żegna te tajemnicze obiekty

Dopiero gdybyśmy się do nich zbliżyli, moglibyśmy zdać sobie sprawę, że mamy do czynienia z czymś innym niż czarna dziura. W jaki sposób? Jedną z najbardziej istotnych cech czarnej dziury jest jej horyzont zdarzeń. To wyimaginowana powierzchnia, po której przekroczeniu nie da się uciec od jej przyciągania. Topologiczne solitony nie posiadają jednak horyzontu zdarzeń. Jak twierdzą naukowcy, to główna cecha, która odróżnia je od czarnych dziur. Co więcej, nie ma według nich przeszkód w tym, by można było podejść do solitonu i wziąć go do ręki przeżywając całe zdarzenie. Oczywiście, znów, czysto teoretycznie.