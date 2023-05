Bomba, detonacja i reakcja łańcuchowa. Oto nowa metoda walki z próchnicą

Ultradźwięki mają bowiem ciekawą właściwość. Mogą powodować, że niektóre ciecze, do których należy m.in. perfluoroheksan (PFH), gwałtownie się rozszerzają i zamieniają w gaz. Do tej pory niektórzy naukowcy badali zastosowanie maleńkich biodegradowalnych kapsułek zawierających te płyny do dostarczania leków do organizmu lub do usuwania guzów nowotworowych.